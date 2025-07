El sector de las TIC enlaza un lustro de expansión ininterrumpida en las Islas

El sector de las TIC toma peso en la economía canaria. La actividad de las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) continúa su desarrollo ascendente y por encima de la media nacional en los últimos cinco años. En total, en el sector se han generado 22.000 puestos de trabajo, con un notable aumento del 58% -lo que se traduce en unos 12.760 nuevos empleados- desde 2019 y hasta el último trimestre de 2024. Además, aún es latente el potencial del sector para seguir aumentando su actividad, con un 32% de vacantes disponibles y pendientes de cubrir: hasta 7.000.

Capacidad para dinamizar, modernizar otras industrias y, lo más urgente en el Archipiélago, diversificar la economía. La tecnología y la digitalización han emergido en todo el mundo como motores clave para actualizar el modelo productivo. Su relevancia se ve reflejada no solo en su contribución directa al desarrollo de nuevas tecnologías y la creación de empleo. Lo cierto es que también ha permitido la mejora de la eficiencia, innovación y competitividad en sectores como el turismo, la logística, la sanidad y los servicios financieros.

Los datos que aporta el último informe anual del Consejo Económico y Social de Canarias contribuyen a corroborar un logro que ya es palpable: un avance en el eterno reto de diversificar la economía de las Islas que se centra, casi en exclusiva, en la industria turística. En este sentido, el Archipiélago no solo no se queda atrás en la modernización de su motor productivo, sino que está experimentando un crecimiento superior al del conjunto nacional de la mano de las TIC. Pues bien, mientras que el empleo en el ámbito tecnológico creció en Canarias un exacto 58,4% en el último lustro, en todo el territorio nacional lo hizo ‘solo’ un 39,3% -una más que sensible diferencia de 19 puntos-. Si se compara con el mismo parámetro en 2020, el incremento de la mano de obra en el sector TIC es de 30 puntos.

En este sentido, la actividad de las tecnologías y la comunicación alcanzó una producción total de 1.017,6 millones de euros en 2023, lo cual representó un crecimiento del 5,07% en comparación con el año anterior, 2022. Este aumento, que llevó a superar por primera vez en la historia los mil millones en ingresos, refleja la mayor demanda de servicios tecnológicos, impulsada por la transformación digital que están experimentando diversos sectores clave de la economía, incluido el turístico.

En el año 2023 el sector superó por primera vez en la historia los mil millones en ingresos

A pesar de este crecimiento en la producción, la contribución del área de tecnología y comunicaciones al PIB de Canarias se ha reducido ligeramente. En 2023, este impacto pasó del 1,99% en 2022 al 1,88%, lo que refleja que, a pesar de que la actividad continúa creciendo, otras áreas de la economía han registrado una expansión más rápida en términos absolutos.

En contraste, el sector turístico de Canarias -que aporta 21.424 millones de euros, un 36,8% al PIB regional- sigue siendo el pez gordo de la economía. En cifras, la cantidad de viajeros foráneos en el primer trimestre de 2025 rozó los 4,4 millones y la facturación alcanzó los 6.800 millones. No es novedad que durante la pandemia se hizo aún más evidente la necesidad de diversificar la economía del Archipiélago cuando la cantidad de visitantes se redujo a cero. En la actualidad el reclamo de la población de un nuevo modelo productivo es cada vez más evidente cuando ya se han llevado a cabo tres manifestaciones multitudinarias en las capitales provinciales y en el resto de Islas.

Por su parte, las TIC presentan en la comunidad autónoma un nicho de oportunidades con una creciente demanda de profesionales cualificados, así como en un aumento significativo en la actividad y facturación de las empresas tecnológicas.

Las áreas de desarrollo de software, análisis de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial son algunas de las más demandadas, y la brecha en la oferta de profesionales cualificados sigue siendo significativa. En términos de empleabilidad, esta área de actividad ofrece un gran potencial de crecimiento, pero también plantea desafíos debido a la falta de personal especializado.

No obstante, se trata de una problemática que se extiende a todo el país. De hecho, el nivel de habilidades digitales de la población canaria es de un 41,3%, por encima de España (38,9%) y de la UE (27,3%). Este dato forma parte de los indicadores más relevantes sobre la digitalización en Canarias, que analiza la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi) desde el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Octsi). Los porcentajes más elevados están en comunicación: en 2023, un 90,5% de la población en Canarias registra un nivel avanzado de competencias en comunicación, por encima del dato nacional (90,1% España) y de la UE (81,1% en Europa). En definitiva, un punto de partida estable para el desarrollo del sector del sector de las TIC.