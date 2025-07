Arte sin filtros: los artistas que mostraron la otra cara de Canarias

Hay imágenes que se graban en la retina sin necesidad de haberse vivido. Basta con mirar un cuadro, una postal, una vitrina de souvenirs para creer que conoces un lugar. En Canarias, ese espejismo tiene forma de mujer vestida de romería, de atardeceres eternos, de volcanes y flores que no marchitan. Pero esa no es la única imagen posible. Ni la más verdadera.

Detrás del lienzo que idealiza, hay una historia de artistas que decidieron retratar al pueblo sin maquillaje ni folclore. Que escogieron mostrar no lo bonito, sino lo real. Y en esa disyuntiva entre lo vendible y lo auténtico se construye lo que la creadora de contenidos y gestora patrimonial Elena Marrero desvela: el arte del indigenismo canario.

Un cuadro sobre Canarias

La pregunta no es inocente. Es la misma que lanza Marrero en uno de sus vídeos más compartidos en redes. “Hay muchos artistas más y más cuadros que forman parte de este movimiento llamado indigenismo, que pretende representar y darle el valor merecido a la sociedad de la época”, explica.

Durante años, lo que se mostró al mundo desde el arte eran paisajes exóticos, volcanes inmensos, flores silvestres, mares imposibles. Como en las obras de Francisco Bonín o Manuel Martín González. Y si aparecía el pueblo, era apenas una excusa estética. “En Las lecheras de Tenerife de 1904, de Ángel Romero Mateo, vemos por primera vez a mujeres del pueblo representadas. Pero son mujeres limpias, impolutas, sin signos de esfuerzo. Representan a las burguesas, no a la mujer trabajadora”, denuncia Elena.

Canarios / Santiago Santana

Lo que no se contaba

Esa mirada embellecida se volvió norma. El turismo pidió postales y el arte, muchas veces, obedeció. “Pedro de Guezala también idealiza. No hay espacio para la precariedad ni para el sudor”, explica Marrero. Por eso, en Canarias quedó un vacío en el arte. Una ausencia que dolía. Porque las mujeres con las manos agrietadas, los campesinos de espaldas rotas, las niñas con pies descalzos, también eran pueblo. Pero no eran representadas.

La respuesta llegó de la mano de artistas como Santiago Santana o Antonio Padrón, referentes imprescindibles del indigenismo insular. Ambos decidieron pintar desde otro lugar desde abajo, desde lo que no se vendía en folletos.

Mujeres reales, sin abalorios ni filtros

En la obra de Santana miembro de la Escuela Luján Pérez y figura clave del arte del siglo XX en Gran Canaria, la mujer canaria aparece morena, vestida para trabajar el campo, sin adornos innecesarios. “Nos alejamos de los retratos ataviados e inmóviles y nos acercamos a la vida real con mujeres campesinas en tareas diarias”, destaca Elena.

La influencia de París se percibe en su paleta, pero también en su libertad creativa. La figura femenina es una constante en su obra: sensual pero poderosa, siempre ligada al entorno natural, con un cuidado especial por la arquitectura canaria.

Antonio Padrón: arte fuera del circuito

Más introspectivo y ligado a su Gáldar natal, Antonio Padrón fue pintor, escultor, ceramista y compositor. Su arte no necesitó grandes galerías, solo conexión con su tierra. Se mantuvo voluntariamente al margen de los centros artísticos, explorando el universo indígena desde un prisma propio: colores intensos, geometría simbólica y una evolución que lo llevó del costumbrismo a lo trágico.

Pintar bonito no hace que la realidad de las islas sea menos dura, solo hace que el paisaje sea más vendible, dice Elena Marrero con crudeza. “Por eso artistas como Padrón o Santana incomodan porque muestran lo que es, no lo que se quiere ver”.

La postal que incomoda porque cuenta la verdad

“Cuando se vive desde abajo no hay paraíso”, sentencia Marrero. Y no lo dice solo por el pasado porque esa postal maquillada sigue viva hoy, solo que ya no cuelga de los museos, sino que se reproduce en vídeos de TikTok y fotos de Instagram. “Gente de fuera viene, graba desde una residencia vacacional y te dice ‘esto es el paraíso’. Pero no sabe que ahí vivía una familia de aquí, que ahora ya no puede pagar el alquiler”, denuncia.

La calma que se retrata no existe para quien vive con un contrato de media jornada y ve cómo se va medio sueldo en una renta desorbitada. “Canarias no es una postal, ni solo es lava ni solo es mar. Es una realidad que no se cuenta lo suficiente porque no quedaba bonita en los cuadros ni en la propaganda turística”, insiste.

“Hay muchos más artistas”, reconoce Elena Marrero. “Seguro que a ustedes les gustarán más unos que otros. Quizás los que yo nombro no les gusten nada. Pero están ahí. Y todos forman parte de nuestra historia”.

El indigenismo no es solo un estilo, es una forma de recuperar lo que fuimos. De dejar de mirar las islas como si fueran un decorado y empezar a verlas como un lugar con memoria, con identidad, con heridas que aún supuran.