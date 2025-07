“Esto ya no es una isla, es un parque de atracciones”: un creador de contenidos virales denuncia el turismo sin control

Dicen que el paraíso también puede doler. Y en Tenerife, a veces, duele con fuerza. Porque bajo el cartel de “isla mágica” que tantas veces se repite en folletos y vídeos de promoción, late una realidad que se resquebraja entre alquileres imposibles, colas interminables, vertidos ilegales y una naturaleza cada vez más fragmentada.

El creador de contenidos @iagomartin__ lo ha resumido con una frase que se ha hecho viral: “Tenerife es el mejor parque de atracciones del mundo”. Pero no lo dice con entusiasmo. Lo dice con ironía. Lo dice con rabia. Lo dice como quien vive dentro del decorado y ve cómo, poco a poco, la isla que ama se convierte en un producto para vender, y no en un lugar para vivir.

El alquiler: un lujo inalcanzable

“Encontrar un alquiler en la isla es sumamente complicado”, advierte Iago en uno de sus vídeos más compartidos. “La mayor parte son viviendas vacacionales alquiladas a turistas, y los precios están por las nubes”.

Y las cifras lo confirman, ya que Canarias registra actualmente 51.286 viviendas vacacionales, con un 58,6% de solicitudes activas sobre el total. En paralelo, los residentes se ven forzados a compartir pisos, mudarse a zonas alejadas o incluso abandonar la isla ante la imposibilidad de encontrar un hogar asequible.

Viviendas vacacionales en la zona de Las Canteras. / Juan Carlos Castro

Villas de lujo sobre suelo virgen

Mientras los residentes buscan techo, en la otra cara del escaparate se construyen villas de lujo. El polémico proyecto Cuna del Alma, ubicado en el Puertito de Adeje, planea urbanizar más de 400.000 metros cuadrados de costa virgen con 420 villas, hoteles y más de 3.000 camas turísticas.

“Se destruyen espacios naturales únicos para seguir edificando infraestructuras que no necesitamos”, denuncia Iago. Y no es el único. Ecologistas y colectivos ciudadanos han elevado su voz contra lo que consideran un “ecocidio consentido”, advirtiendo que se está afectando una de las últimas zonas no masificadas de Tenerife.

Agua para los hoteles, cortes para los vecinos

“El colmo cuenta Iago es que en algunos pueblos les cortan el agua a los vecinos mientras los hoteles siguen gastando litros y litros en spas y piscinas”.

La desigualdad hídrica no es una metáfora. Varios municipios del sur han experimentado restricciones, mientras que las instalaciones turísticas mantienen su ritmo sin apenas variaciones. A eso se suman los vertidos ilegales y sumideros contaminantes que, solo el año pasado, obligaron a cerrar doce playas en la isla.

Atascos y masificación

El Mirador de Chipeque, una joya natural ubicada a más de 1.800 metros de altitud, es ahora otro símbolo de la saturación. Allí, según denuncia Iago, “acabas viendo el atardecer con trescientas personas, sin sitio para aparcar, y con mesas de camping en zonas protegidas”.

El tráfico en la TF-21 es ya habitual, causado en gran parte por la circulación de coches de alquiler. Visitantes que, alertados por redes sociales como TikTok e Instagram, acuden en masa sin que exista una infraestructura que regule esa afluencia.

Iago concluye su alegato con una petición directa: “Creo que ya es hora de escuchar a la gente”. Su mensaje no es contra el turismo, sino contra la sobreexplotación. Contra un modelo que, en nombre del desarrollo, está convirtiendo Tenerife en un escaparate de cartón piedra.