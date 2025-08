Luis Campos: "No hay condiciones para la unidad nacionalista, las heridas están muy abiertas"

El nombre de Luis Campos siempre figuró en las quinielas para liderar la nueva etapa de NC tanto durante la crisis interna como para el congreso ¿Se postuló como candidato o lo decidió a última hora?

Mi intención no era estar al frente de la organización, no estaba en ese punto. Es cierto que a lo largo de este proceso surgió con alguna diferencia notable, porque algunos iban anunciando mi nombre sin haber hablado siquiera conmigo. En ese momento creía que Román podía seguir estando al frente de la organización porque tiene capacidad, conocimiento, liderazgo y una impronta importante a nivel político, todos lo sabemos. Es cierto que conforme fue avanzando toda esta situación hubo un momento en que ya sí empecé a cuestionarme el dar un paso al frente.

¿Entonces lo que decían los renovadores de que le propusieron a usted para liderar el partido y así evitar la ruptura es cierto?

Cuando trajeron esa propuesta a la mesa de negociación ya la habían estado difundiendo en otros lugares sin ni siquiera hablar conmigo, por tanto para mí ese posicionamiento quedaba invalidado. Pero también reitero que, al margen de esta propuesta, nunca hubiera formado parte de un proceso de renovación mediante la imposición de mi nombre frente a otros o de imposibilitar y negarle los derechos a otra persona.

¿Realmente va a empezar una nueva etapa en NC? ¿Va a tener las manos libres pese a la presencia de Román Rodríguez y Carmelo Ramírez en la Ejecutiva?

Una nueva etapa que no significa romper con el pasado y no renunciar a lo que nos ha permitido situarnos como la cuarta fuerza política de Canarias en este momento. Por tanto, siendo conscientes de nuestras raíces, historia y fortaleza, lo que ha mandatado este congreso es reafirmarnos en nuestros principios, actualizar nuestros contenidos políticos al momento que estamos viviendo y luego renovar, plantear una nueva dirección renovada, pero con el aporte de gente que sigue teniendo experiencia, sabiduría, conocimiento y ganas de seguir al servicio de la organización. Y a partir de ahí por supuesto que hay manos libres para trabajar. Quien manda en este partido no era Román ni Carmelo, ni ahora va a ser Luis Campos o Carmen Hernández, ni mucho menos, sino la militancia y el conjunto de la organización. Vamos a tomar las decisiones en equipo y plantear que ellos terminarán controlando el partido es un insulto a ellos, pero fundamentalmente es un insulto a la nueva dirección.

¿Y cuáles son sus prioridades tras lo sucedido?

Estamos ante una tarea importante. El gran compromiso de la organización es llegar a las ocho islas y a los 88 municipios. Nunca, ni siquiera en nuestros mejores momentos, tuvimos presencia en todos los municipios de Canarias. Pues este es el principal mandato tras la celebración de la primera Ejecutiva: ponernos a trabajar en un proyecto de ocho islas y 88 municipios. Aquí no sobra nadie, absolutamente nadie. Es más, lo decía en el Congreso, aquí nos falta gente. Y vamos a ir a buscar esa gente. Vamos a acercarnos a cada municipio, vamos a crear comités locales de Nueva Canarias y a hacer un llamamiento a gente que estaba a la expectativa.

¿Dos años es mucho o poco tiempo para recomponer el partido y prepararlo para las elecciones de 2027?

Ni mucho ni poco. Estará en función del compromiso y de la dedicación que tengamos. Me hubiera gustado tener cuatro años, sin duda alguna, pero tenemos dos años por delante y es tiempo suficiente en política para trabajar, sobre todo porque tenemos organización y no partimos de la nada. El objetivo es crear comités locales de Nueva Canarias, pero no descartamos la posibilidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas del espacio de la izquierda canaria para que nos representen también. Somos conscientes de que no somos los únicos que ocupamos el espacio de la izquierda canaria, hay otras organizaciones políticas, por tanto desde Nueva Canarias estará la mano tendida para buscar la confluencia en aquellos lugares en los que sea posible y necesario. No será posible en todos los lugares pero sí queremos escuchar a todos, sentarnos con todos y buscar los espacios de confluencia. El enemigo no está entre nosotros, el enemigo está en el avance de la extrema derecha, de los populismos extremos y de los totalitarismos. Lo que está en riesgo no es si mi medida se ajusta más a la izquierda más pura o menos pura, lo que está en juego es la democracia en sí misma. Y cuando hablo de la izquierda canaria no hablo solo de los partidos políticos sino también de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de la sociedad organizada y hablo a nivel individual de esa gente que forma parte de ese espacio, como digo mucho más amplio que el que hasta ahora ha ocupado Nueva Canarias, pero que aspiramos a ensanchar.

¿Le dolieron las críticas recibidas tras el congreso por sus antiguos compañeros? ¿Por qué no se les invitó a la clausura?

Algunos han empezado mal con las primeras declaraciones que hicieron faltando el respeto y les faltó elegancia para valorar nuestro congreso. No estaban insultando a Román o Carmelo, estaban insultando a la nueva dirección, a toda la organización y a toda la militancia que participaba en el congreso. Pero no quiero dedicar más tiempo a eso porque hemos estado un año y medio dedicándole todo nuestro esfuerzo, tiempo, energía y dedicación a gente que ya no está en este proyecto. Es falso que nosotros hayamos comparado a Vox con Primero Canarias. Jamás haría eso porque sé que no es verdad. Ahora ha sido una situación distinta porque estamos viviendo un momento difícil y las heridas están muy abiertas. Seguramente estarán en nuestros próximos congresos, pero en este no tocaba porque las heridas estaban muy abiertas. Pero en mí no van a encontrar a alguien que siga ensanchando las heridas, todo lo contrario, en mí van a encontrar a alguien que se va a dedicar a su partido y que no voy a entrar en declaraciones para seguir ahondando en esas heridas.

¿Pero en algún momento se pudo evitar la ruptura?

Claro que hubo momentos en que se pudo evitar. Nosotros dijimos que estábamos abiertos a todo. Adelantamos el congreso un año porque así nos lo pidieron, como otras muchas cosas que hicimos. Estábamos abiertos a discutir absolutamente todo y dijimos que la renovación era posible, sin imposiciones y donde tocaba. Existía la posibilidad de candidaturas alternativas, tantas como se quisiera, pero no quisieron esperar. No hemos sido nosotros los que nos hemos ido pero sí hemos sido nosotros quienes hemos decidido esa renovación que algunos dijeron que no se iba a producir nunca, pero sí se ha producido.

¿Ve la mano de Coalición Canaria en este movimiento?

Detrás de este movimiento han habido muchas manos, pero sinceramente le digo que para mí toca pasar página. No voy a seguir dedicando más tiempo a otras organizaciones que a mi propia organización. Otros partidos que se organicen como quieran, que busquen las alianzas que quieran, que se unan a quien quieran, lo tendrán que explicar ellos.

¿Cree que Antonio Morales va a seguir en Nueva Canarias? ¿Qué papel puede jugar en 2027?

Siempre he sido muy respetuoso con todas las personas y de manera muy especial con Antonio, con quien sigo manteniendo una relación fluida y sigue siendo nuestro presidente del Cabildo de Gran Canaria como Nueva Canarias. Me preguntan en estos días si él va a continuar al frente del Cabildo en la próxima legislatura. De la misma manera que exigía para Román o Carmelo su derecho a tomar las decisiones libremente, voy a ser exactamente respetuoso con alguien que, además, en este momento está ejerciendo una labor institucional excepcional, un gran trabajo, como es Antonio Morales.

¿NC sacrifica la unidad del nacionalismo canario por la unidad de la izquierda nacionalista o de la izquierda con partidos de otros territorios?

El gran problema ha sido siempre pensar que la unidad per se es positiva. No se puede descartar nunca la posible unidad nacionalista y probablemente debe ser una aspiración de todos los que ocupamos este espacio. Pero no hay condiciones en este momento porque tenemos visiones muy distintas del modelo de país, desde la fiscalidad al modelo de desarrollo o al modelo demográfico. A veces la unidad te puede hacer más fuerte pero también puede haber gente que no la entienda y se quede fuera.

Las encuestas hacen muy difícil que se pueda repetir un pacto como el de las flores ¿Lo ve así?

Por eso creo que es más importante que nunca generar los espacios para que las confluencias de quienes formamos ese espacio de la izquierda canaria se puedan dar. Debemos recuperar la calle, que es uno de los asuntos que vamos a trabajar mucho desde Nueva Canarias para hacer frente al avance la extrema derecha. Vamos a tender la mano para eso pero quedan dos años, no es el momento de hablar de alianzas electorales ahora y sobre todo lo que nos toca a nosotros es empezar por casa. Este es un proyecto de ocho islas y de 88 municipios y hasta que no estemos en todos tenemos tarea por hacer y es nuestra principal prioridad acercarnos a cada uno de ellos. Tenemos que recuperar ese espacio que es el espacio natural de NC.