Casimiro Curbelo, líder de ASG y presidente del Cabildo de La Gomera: "La política es diálogo, pero ahora se convirtió en batir al adversario"

Casimiro Curbelo Curbelo (San Sebastián de La Gomera, 1955) preside desde 1991 el Cabildo de La Gomera y fundó en 2015 la Agrupación Socialista Gomera (ASG), partido que ha sido clave en los tres últimos gobiernos autonómicos.

Usted fundó ASG hace una década, un partido que ha sido clave en los tres últimos gobiernos de Canarias. ¿Se ha convertido en una pieza imprescindible?

Creo que lo que pasó es que se dieron las sumas parlamentarias necesarias, porque con nuestro sistema electoral nunca ha sido posible una mayoría absoluta. Siempre hemos tomado en consideración esa realidad y reflexionado las distintas posibilidades. Somos un partido político que ha demostrado coherencia, responsabilidad, cooperación y lealtad. Se puede decir lo que se quiera, pero donde hemos estado, lo hemos hecho conscientemente, con responsabilidad, con visión de futuro, pensando en Canarias y, desde luego, lo vamos a seguir haciendo en el futuro con el próximo gobierno, no hay duda.

Cuando en 2016 Fernando Clavijo se quedó en minoría tras romper con el PSOE, ASG lo apoyó desde fuera, pero no fue hasta 2019 cuando decidieron entrar a formar parte de un gobierno, el del pacto de las flores. ¿Cómo analiza esa etapa de cuatro años?

Creo que fue un gobierno razonablemente bueno. Trabajamos por Canarias, aunque algunas reflexiones de partidos políticos ahora digan todo lo contrario.

Lo preguntaba por eso, porque usted en uno de los últimos debates parlamentarios recordó que el pacto de las flores no lo hizo todo mal, como dicen ahora CC y el PP, ni el actual Gobierno de Clavijo es un desastre, como argumentan el PSOE y NC. ¿Se siente como Pepito Grillo entre ambos bloques?

Es que yo tengo un concepto de la política distinto al que se maneja en la actualidad, donde los partidos que están en el gobierno creen que es el mejor gobierno, y cuando pasan a la oposición, lo que hacen es intentar batir como sea al ejecutivo. La política es diálogo y acuerdos para dar respuestas y soluciones a la gente, pero ahora se ha convertido esa dialéctica en enfrentamiento, es el tú más, es el desacuerdo permanente, y eso hace que cada vez la ciudadanía huya más de la política. Un gobierno debe trabajar por los ciudadanos, y la oposición, cooperar en todo aquello que sea para el interés general de la ciudadanía. Pero no. Ahora se concibe la política como un arma para ver cómo ‘matar’, cómo destruir al gobierno del adversario, y es una situación muy dramática que tenemos que revertir, pero me temo que transcurrirá mucho tiempo.

Casimiro Curbelo durante la entrevista. / Arturo Jiménez

Supongo que habla del escenario nacional, porque aquí el presidente se jacta del modo canario que huye de esa crispación.

Afortunadamente, en el ámbito canario tenemos a un presidente de Gobierno, Fernando Clavijo, que ha sido inteligente al intentar alcanzar grandes acuerdos con todas las fuerzas parlamentarias en asuntos trascendentales, como el pacto migratorio, o al echar mano del Estatuto de Autonomía para constituir la Conferencia de Presidentes de Cabildos y abordar el reto demográfico y otros grandes desafíos que Canarias tendrá que encarar en los próximos años.

Acaba de hacer referencia al pacto migratorio, pero la unanimidad que hay en Canarias no se ve reflejada en las Cortes porque el PP, que forma parte del Gabinete autonómico, votó por dos veces en contra de reformar la Ley de extranjería y el Estado tarda meses en aplicarla, por no hablar de lo reticente que es a la hora de asumir a los menores que piden asilo.

Eso no solo no es normal, sino que chirría mucho. Es de vergüenza que estas cosas ocurran. Es a lo que me refería antes, que solo se piensa en derribar al contrario no aprobando leyes que son de sentido común. Pero es que incluso resulta que después de que hay mandato legal para que las autonomías acojan a los menores migrantes no acompañados, once de ellas recurren ante el Tribunal Constitucional para intentar retrasar su cumplimiento. Solo piensan en ir contra el presidente Pedro Sánchez y no se paran a reflexionar que es una cuestión humanitaria. Debería darles vergüenza a todos que dos años después, entre unos y otros, aún no se haya sido solidario con Canarias. Y lo que ya está fuera de cualquier lógica es que un canario [el diputado del PP Guillermo Mariscal] argumente en el Congreso en contra del decreto antiapagones a sabiendas de la emergencia energética que estamos viviendo en Canarias por la debilidad de nuestro sistema eléctrico aislado y los ceros energéticos que hemos sufrido en La Gomera o en La Palma.

¿Cuáles son, a su juicio, esos grandes desafíos que debe resolver Canarias?

Además del fenómeno migratorio, están el grave colapso y el déficit que tenemos en vivienda, el gran reto de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, y lograr una planificación territorial, urbanística y de los recursos, del agua, de la energía y de las infraestructuras.

Un momento de la entrevista a Casimiro Curbelo. / Arturo Jiménez

Todos esos problemas no se solucionan en una legislatura.

Por supuesto que no, porque los problemas son demasiado complejos como para poder dar solución cuanto antes, pero sí podemos empezar a dar primeros pasos. El reto demográfico y la cualificación turística para ser más competitivos tienen que ser una realidad, porque de lo contrario iremos mal. No hay ninguna comunidad autónoma en nuestro país, salvo Madrid y País Vasco, que haya crecido tanto desde el punto de vista demográfico como Canarias. Ha crecido más de 570.000 habitantes en estos últimos 25 años y ahora estamos creciendo del orden de 25.000 nuevos ciudadanos cada año. Esto supone que los grandes servicios públicos, como la sanidad, la educación y las políticas de bienestar, están tensionados, y si no afrontamos el reto demográfico, lo estarán cada día más. Y en cuanto a nuestro principal motor económico, que es el turismo, si no somos capaces de convencernos de que tenemos que cambiar el chip y dejar de contar turistas para buscar la máxima calidad en destino en todas las islas, podemos correr riesgos en el futuro como referente turístico. En materia turística, el PP todavía no ha entendido bien las cosas. No hay que crecer y crecer y crecer, sino hacerlo inteligentemente, mejorando la calidad en destino y siendo competitivos, porque si nosotros ingresamos del turismo 22.000 millones de euros de nuestro PIB, debemos tratar de ingresarlos con menos turistas que gasten más.

¿Pero uno de los riesgos, como demostró la pandemia con el cero turístico, es que Canarias no puede pensar solo en el turismo y debe diversificar su economía?

Claro que no, tenemos que creer en nuestra agricultura, en nuestra ganadería y en nuestra pesca. Tenemos todos los ingredientes para hacer de Canarias un referente en la economía verde, en la economía azul, en la economía circular y en las industrias aeronáutica y aeroespacial, como ya estamos haciendo en La Gomera.

El Hierro se convirtió con Gorona del Viento en un referente de las energías renovables. ¿Ahora usted quiere convertir a La Gomera en un referente aeroespacial?

Claro, y por eso creamos el Instituto de Innovación e Investigación, porque la isla reúne las mejores condiciones y tiene muchas horas de sol, por lo que puede ser la base de los drones que se alimentan de energía solar. Ya una empresa gallega tiene su sede en Valle Gran Rey para construir drones con estas características y que puedan servir para el Ejército, o para detectar cayucos a larga distancia, o para proveer a una embarcación que necesita medicamentos cuando pasa frente a nuestras costas.

¿Qué propone, como presidente del cabildo de una de las islas no capitalinas, para acabar con la doble insularidad?

Y hasta triple insularidad. ¿Todos los ciudadanos canarios tienen la misma igualdad de oportunidades? Hay que responder que no, y creo que hay que aplicar medidas fiscales proporcionadas, del mismo modo que sucede en Ceuta, en Melilla y ahora en La Palma con la bonificación del 60% del IRPF. No digo que sea para toda la gente y para todas las empresas, pero sí para algunas concretas.