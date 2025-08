La mitad de los canarios se plantean mudarse a otra comunidad autónoma

El clima de Canarias, su condición de Archipiélago o la variedad paisajística que tienen las Islas no lo es todo para algunos isleños que quieren, y anhelan, hacer las maletas y mudarse a otro punto de la geografía peninsular. En concreto, más de la mitad de los canarios prefieren vivir fuera y un 14% lo haría en Andalucía, según indica el segundo barómetro de la vivienda 'Planeta Propietario', elaborado por Grupo Mutua Propietarios. Le sigue con un 8% Cataluña y con un 7%, Galicia. En el lado opuesto, y por tanto las comunidades en las que no vivirían los canarios, están Aragón, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Navarra o La Rioja que apenas alcanzan el 1%.

El barómetro, que entre otros aspectos analiza la satisfacción con el lugar de residencia, refleja que el 41% de los canarios no se marcharían de las Islas. Una cifra que está por debajo de la media nacional la cual se sitúa en un 67% de españoles que quieren quedarse en el país. En total, participaron en el estudio 2.334 hombres y mujeres residentes en España, repartidas proporcionalmente en cada comunidad autónoma y mayores de 18 años.

Posibles motivos

Los motivos por los que los canarios se quieren ir no los esclarece el informe. Sin embargo, Marino Torres, lo tiene claro: «o Canarias se plantea un cambio de rumbo o todos nos acabaremos marchando». Este joven de Puerto de La Cruz, en Tenerife, no descarta trasladar su residencia a Granada, lugar que elige por «la belleza, la tranquilidad y la seguridad que la ciudad le transmite». Esta idea, que ronda por su cabeza desde hace varios meses, está motivada por la crisis habitacional que atraviesan las Islas, el encarecimiento de los alquileres, la congestión en el tráfico o la presencia de turistas «que hace que sea imposible caminar por mi municipio o visitar lugares que antes eran desconocidos». «Yo no me veo ya en Tenerife y es una pena», lamenta.

«Me da mucha rabia y tristeza pero, tarde o temprano, acabaré dejando la tierra en la que nací» Jaime Morales — Vecino de Corralejo, Fuerteventura

En situación parecida está Jaime Morales, de 35 años y vecino de Corralejo, en Fuerteventura. «Es insostenible vivir en Canarias. Ni vivienda, ni trabajo, ni proyección de futuro. Me da mucha rabia y tristeza pero, tarde o temprano, acabaré dejando la tierra en la que nací para irme a Vigo, en Galicia. Me enamoré de ese lugar a pesar de ser todo lo contrario a mi isla», señala este majorero.

No obstante, los canarios no son los que mayor predisposición muestran para cambiar su residencia. Los madrileños, castellanoleoneses, castellano-manchegos y extremeños se llevan la medalla si de hacer la maleta y residir en otro punto de la geografía española se trata.

Mudarse a otro país

Uno de los datos más curiosos que revela el estudio es que un 41% de los jóvenes entre 18 y 24 años optarían por mudarse a otro país, lo que muestra la creciente predisposición de las nuevas generaciones a buscar horizontes fuera de las fronteras nacionales, según precisa el mismo.

A pesar de no estar desglosadas por comunidades autónomas, el 27% de los españoles buscaría otro lugar en el extranjero donde residir. Europa encabeza la posición como destino favorito con un 18% y le siguen de lejos otras alternativas como Norteamérica, con un 3%; Sudamérica con un 2%; y Asia y África con un 1% respectivamente.

La tinerfeña de 30 años Inés Pérez cuenta las horas para dejar su Garachico natal, en Tenerife. «En septiembre, si todo va bien, estaré trabajando en Holanda, a bastantes kilómetros de aquí y también con muchos menos grados de temperatura», comenta. Si bien se lo toma con humor, a Pérez se le entrecorta la voz al pensar que tiene que dejar atrás a su familia y a sus amigos casi de una manera desesperada.

«No es una decisión que haya salido de mi, pero aquí no llega el sueldo a final de mes y la vida cada vez está más cara» Inés Pérez — Vecina de Garachico, en Tenerife

«No es una decisión que haya salido de mi, pero aquí no llega el sueldo a final de mes y la vida cada vez está más cara», comenta. Esta filóloga inglesa parte con ventaja al hablar tres idiomas, entre ellos el inglés que le ayudará a desempeñar labores de limpieza en un hotel, pero no esconde su deseo de volver a las Islas y «escuchar, ojalá pronto, un ‘mira, mi niño’ o comer un escaldón mientras veo el Teide detrás».

Canarias, de las más deseadas

Si algo deja claro el estudio es que Andalucía encabeza todos los ránkings y es la favorita. No solo es la única comunidad preferida para vivir de los canarios sino la más deseada por los españoles –un 9%– y el lugar de donde el 59% de los andaluces no se quieren ir, convirtiéndose en la comunidad más querida y más apreciada. Le siguen Asturias –6%–, País Vasco –5%– y Canarias, también con un 5%. En esa cifra, el Archipiélago es la preferencia de los gallegos con un 11% y de los cántabros con un 10% que eligieron una de las siete islas como lugar de residencia ideal.