"Nos hemos acostumbrado a que cierren playas": así se está contaminando el mar de Canarias 365 días al año

Todo parece idílico con el agua en calma, la arena dorada, el sol de agosto calentando la piel y una postal perfecta para desear “feliz verano desde el paraíso”. Pero basta girar la cámara para que el espejismo se desvanezca. Frente al mar cristalino, el biólogo marino @pablo.dive lanza una advertencia demoledora ante los vertidos sin control en Canarias.

Lo dice con la resignación de quien lleva una década buceando en aguas que esconden más secretos de los que cuentan las guías turísticas. Con la autoridad de quien conoce la realidad submarina mejor que nadie y con la urgencia de quien sabe que no hay tiempo que perder.

“Sabías que en Tenerife se han tenido que cerrar hasta doce playas en el último año por contaminación fecal? Se vierten aguas residuales y fecales directamente al mar sin tratar”, denuncia.

Más de la mitad no están autorizados

La culpa, explica, no es del mar. Es de los emisarios saturados, rotos o, directamente, inexistentes. “Se vierten las aguas sin pasar por ningún proceso de depuración”, añade Pablo.

El Gobierno de Canarias acaba de actualizar el Censo de Vertidos de Aguas Residuales desde Tierra al Mar, y los datos no son alentadores: hay 403 puntos registrados en todo el archipiélago. De ellos, 361 están activos. Y de esos activos, 216 no están autorizados.

“Más de la mitad no tienen autorización, 112 sí la tienen y 75 están en trámite. Pero eso no implica que el agua que sale por esos puntos esté limpia”, explica.

El nuevo censo, publicado en 2025 por la Dirección General de Transición Ecológica, puede consultarse a través del visor de IDE Canarias. “Desde el móvil a veces da problemas, mejor desde el ordenador. Hay que buscar ‘censo de vertidos Grafcan’ y acceder al visor. Dentro, en el apartado de Calidad Ambiental, seleccionas ‘censo de vertido’ y se despliega el mapa mágico”, indica el biólogo.

Zona de La Cícer, junto al Auditorio Alfredo Kraus, donde se ha detectado un vertido de aguas fecales que desaconseja el baño este domingo. / LP/DLP

Tenerife encabeza el listado negro

Y ese mapa, como bien apunta Pablo, muestra una verdad incómoda: Tenerife es la isla más afectada, aunque el resto tampoco se salva. “Si consultas ese mapa y vas punto por punto, podrás conocer la magnitud del problema. No se pueden imaginar la cantidad de toallitas, compresas, pañales, preservativos y burradas que me he encontrado en el fondo marino durante los diez años que llevo buceando”.

Los cierres de playas no se producen por capricho. Es la Dirección General de Salud Pública quien los decreta tras analizar la calidad del agua. “No es como la analítica que te hacen en sangre, sino para medir la concentración de bacterias fecales. Si se supera el límite legal, se debe cerrar la playa, porque te puedes enfermar en ese agua”.

IDE Vertidos 2025 / GRAFCAN Gobierno de Canarias

Sanciones europeas y ninguna dimisión

Pablo lo tiene claro: “Esto es un problema político”. Lo repite con firmeza. “La causa está en una infraestructura saturada, rota o inexistente. Y llevamos mucho tiempo pagando con dinero público la falta de gestión. La Unión Europea ya ha sancionado varias veces a Canarias con multas millonarias que pagamos entre todos”.

Lo dice con amargura, pero también con una claridad que incomoda. No entiende cómo a día de hoy no se ha producido ninguna dimisión por este asunto. “Tampoco entiendo cómo sigue habiendo gente que se baña en lugares como El Médano, que acumula cierres año tras año. Es un riesgo para la salud. Y esto ocurre los 365 días del año, lo único es que solo te enteras cuando cierran la playa”.

¿Qué puedes hacer tú?

Frente a la sensación de impotencia, el biólogo recuerda que a nivel individual también se puede actuar. “En casa puedes usar productos de limpieza ecológicos, no tirar toallitas, compresas, pañales, preservativos… porque todo eso acaba en el mar. Y al final me lo acabo encontrando yo”, dice.

Su mensaje no es alarmista y su vídeo, viral, pone sobre la mesa un problema estructural que suele taparse con un eslogan de verano. “Feliz verano desde el paraíso”, se lee en las redes, mientras debajo del agua flotan residuos invisibles. “A ver cuándo cierran esta también”, sentencia él, mirando al horizonte.