Si vienes a Tenerife y no comes aquí, nunca estuviste en la isla

Hay sabores que no se cuentan, se sienten. Se muerden con las manos, se escurren por las comisuras y se guardan en la memoria como un billete de vuelta. En Tenerife, hay quien dice que si no te comes una cachapa en La Llovizna, es como si no hubieras venido.

La afirmación circula entre locales y turistas como una contraseña secreta: “Si vienes a Tenerife y no pruebas una cachapa en La Llovizna, nunca estuviste aquí”. Puede sonar exagerado. Hasta que llegas, lo pruebas y entonces entiendes.

Finca España como destino

Este rincón de sabor venezolano con alma canaria tiene dos templos del maíz: uno en la Calle Barcelona, 5, Edificio Galaxia, y otro en el Pasaje El Dátil, 33, en Finca España. Detrás de su mostrador, entre aromas dulces y mantecosos, se despachan cachapas, arepas, empanadas, platos combinados y café caliente que reconcilia.

La carta mezcla lo mejor de dos mundos: tequeños crujientes, jamón 100 % bellota de Huelva, papas locas, bocadillos y hamburguesas artesanas. Pero es la cachapa esa torta de maíz tierna y caliente rellena de queso, carne mechada o cochino frito la que roba corazones y repite visitas.

¿Cuál es su origen?

Su nombre proviene del vocablo indígena “kachapa”, registrado en antiguos documentos del Archivo de Indias, donde ya se la describe como una arepa dulce preparada por los chaimas, una etnia del noreste venezolano. En aquel entonces no llevaba queso ni mantequilla, pero ya era sagrada.

Y como todo lo sagrado, ha sobrevivido a los siglos y las migraciones. En Canarias, la herencia venezolana se mastica con nostalgia y se sirve con queso guayanés o cebú, chicharrón o jamón, según el antojo del día.

Canarias y Venezuela, un cruce de caminos

No es casualidad que este plato haya echado raíces profundas en Tenerife. Los lazos entre Canarias y Venezuela son tan antiguos como los barcos que cruzaban el Atlántico cargados de sueños. Hoy, esa historia se saborea en cada bocado.

La Llovizna no es solo un sitio para comer. Es una cafetería y tasca de barrio donde podrás degustar deliciosos platos de comida canaria y venezolana de elaboración artesanal, jamon 100% bellota de origen Huelva, tequeños, cachapas, arepas, empanadas, hamburguesas, platos combinados, papas locas, bocadillos y café. El local abre de lunes a sábados de 8:00 a 23:00 horas. Puedes encontrar más información en sus redes sociales.