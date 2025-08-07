Así es la bodega canaria que desafió a un volcán y lleva 250 años resistiendo

En el corazón de Lanzarote, donde la lava lo arrasó todo menos el alma de quienes decidieron quedarse, hay un viñedo que desafía a la lógica. No hay riego y no hay maquinaria. Solo paciencia, manos curtidas y muros de piedra volcánica. Aquí, cada vid crece dentro de un cráter cavado a mano, como si la tierra necesitara esconder sus tesoros para protegerlos del viento, del sol y del olvido, así lo describe @vinotoker.

Este no es un viñedo cualquiera. Es El Grifo, la bodega más antigua de Canarias y una de las diez más antiguas de España, fundada en 1775. Pero lo que emociona no es su longevidad, sino su capacidad de convertir la adversidad en belleza líquida. Una visita aquí no es una parada enoturística. Es una experiencia sensorial. “Porque hay lugares donde el vino no se bebe, sino que se contempla, se escucha y se recuerda”.

250 años de vino contra viento y fuego

La historia comienza en medio de la catástrofe. El 1 de septiembre de 1730, el volcán del Cuervo despertó y durante seis años cubrió de ceniza fértil el sur de la isla. Muchos lo vieron como el fin. Otros, como el origen.

Los viticultores lanzaroteños excavaron a mano miles de hoyos, chabocos y cráteres para plantar en ellos vides prefiloxéricas, es decir, libres del devastador parásito que arrasó los viñedos europeos en el siglo XIX. Desde entonces, esas mismas plantas siguen dando fruto.

“Visitar El Grifo es tocar el alma de la isla”, dicen quienes conocen este rincón. Y es que el silencio del paisaje, el crujido del rofe bajo los pies y el perfume mineral del aire crean una atmósfera que ningún otro viñedo puede imitar.

Sin agua, sin prisa

Con apenas 150 litros de lluvia al año, aquí el agua no cae del cielo, se guarda en la tierra. La ceniza volcánica actúa como esponja y retiene la escasa humedad nocturna. Las plantas sobreviven y florecen.

“Aquí no hay riego, ni mecanización, ni atajos”, explican desde la bodega. “Solo una viticultura heroica, extrema, que da lugar a vinos profundamente minerales, nacidos de ceniza, viento y resistencia”.

La reina es la Malvasía Volcánica: floral, salina, vibrante. Una uva que solo se da aquí, en Lanzarote. Pero también conviven otras variedades como Listán Negro, Syrah, Vijariego o Moscatel, cultivadas en microparcelas imposibles.

Cada copa, una historia milenaria

Entre las etiquetas más aclamadas de El Grifo se encuentran:

Malvasía Seco Colección : fresco, elegante, con el carácter del picón y el mar.

: fresco, elegante, con el carácter del picón y el mar. Moscatel Orange Wine : un vino seco de maceración larga con la intensidad de siglos de historia.

: un vino seco de maceración larga con la intensidad de siglos de historia. Listán Negro & Syrah: tintos con cuerpo, frutosidad y una mineralidad marcada por la lava.

Cada variedad tiene su origen. Algunas, como la Vijariego, solo se encuentran en ciertas parcelas específicas de la isla. Otras, como el Moscatel, sorprenden por su complejidad en vinos secos, lejos del dulzor que se le suele atribuir.

Museo, cata y paseo

La experiencia en El Grifo no se limita al vino. También puedes visitar su museo del vino, uno de los más antiguos de España, donde herramientas, prensas, etiquetas y barricas relatan 250 años de pasión por el cultivo de lo imposible.

Después, una cata entre viñas centenarias permite comprender por qué aquí el vino no es solo un producto. es un legado.

“En tu próxima visita a Lanzarote, reserva unas horas para El Grifo”, recomienda el equipo. “Porque hay vinos que se entienden mejor cuando uno ve con sus propios ojos de dónde vienen”.

El volcán que no destruyó

Lanzarote no solo sobrevivió a su furia volcánica. La transformó en una de las viticulturas más singulares del planeta.

En una época en la que todo parece inmediato, industrial y uniforme, esta bodega demuestra que aún hay lugar para lo artesanal, lo heroico y lo eterno.