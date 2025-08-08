Los 49 polizones a bordo de un remolcador de Senegal serán atendidos en Lanzarote
El desembarco se realizará en el puerto de Arrecife por razones humanitarias, pese a la negativa del armador a pagar la fianza impuesta
Los 49 polizones que viajan a bordo de un remolcador procedente de Senegal desembarcarán finalmente en el puerto de Arrecife (Lanzarote) "por razones humanitarias para se atendidos bajo responsabilidad de la consignataria", informa la Delegación del Gobierno en Canarias.
El armador del barco mantiene su decisión de no pagar la fianza de un millón de euros impuesta por la Autoridad Portuaria de Las Palmas para el desembarco, y había anunciado su vuelta a Dakar.
En principio, se había decidido facilitar víveres y comida al barco para la travesía de vuelta sin necesidad de atracar, pero más tarde se ha acordado que los 49 polizones bajen a tierra.
De momento, se desconoce qué sucederá con los polizones una vez que sean atendidos en Arrecife, según las fuentes.
- Así suenan los cinco nombres guanches más bonitos de Canarias
- Así es el resort más grande de Canarias: hoy es un esqueleto entre ruinas
- La mitad de los canarios se plantean mudarse a otra comunidad autónoma
- La jubilación parcial llegará a 4.000 empleados públicos en tres años
- Pedro Sánchez manda un conmovedor mensaje a una joven canaria que se plantó con una pancarta frente a La Mareta
- Diecisiete diputados canarios no incluyen sus datos académicos en la web del Parlamento
- Las herencias de vivienda llegan a su cifra más alta en Canarias en 18 años
- Ni Grecia ni Italia: estas son las playas mejor valoradas del verano y están en Canarias