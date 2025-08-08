Canarias activa por primera vez la alerta máxima por calor en todas las Islas

Canarias está en alerta máxima a causa de la ola de calor que está poniendo en peligro a gran parte de la población regional. El Gobierno de Canarias ha tomado una medida extraordinaria al decretar la alerta máxima por primera vez en todo el Archipiélago, puesto que las temperaturas máximas oscilarán entre los 38 y los 40 grados. Un calor que además le abre la puerta a la gran amenaza: el incremento de las posibilidades de que se produzcan incendios.

La AEMET tiene en sus previsiones que los termómetros podrían dispararse por encima de los 40 grados en las islas orientales del Archipiélago, además de que las mínimas marcarán un número bastante elevado al no bajar de los 28 grados. Cabe recordar que el pasado 17 de julio se dio una noche infernal en Agüimes con una temperatura una mínima de 31.3 °C.

El viceconsejero de Emergencias, Marcos Lorenzo, ha explicado en rueda de prensa que la ola de calor se extenderá al menos hasta el martes. Después de ese día, la situación entra en terreno desconocido. "Los modelos no tienen claro si durará unos dias más o si las temperaturas descenderán", recalcó Lorenzo.

El Gobierno también mantiene activa la alerta máxima por incendios en todo el Archipiélago, y pide la colaboración ciudadana para que, a la mínima llama, los ciudadanos avisen al 112 para evitar que un conato se transforme en incendio.

Según detalla la Aemet, la alerta roja se aplicará a las siguientes áreas:

El resto del archipiélago se mantiene en alerta naranja, lo que implica riesgo importante por calor, con temperaturas máximas de hasta 39 grados y mínimas que pueden oscilar entre los 26 y 28 grados.

Las zonas que están en nivel naranja recaen en las áreas metropolitanas de Tenerife y en Candelaria, San Cristóbal de La Laguna, El Rosario, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte y Tegueste; además de las zonas de Cumbre y El Paso en La Palma.

¿Qué implica una alerta roja?

Una alerta roja es el nivel máximo en el sistema de avisos de la Aemet. Significa riesgo extremo para la salud y posibles efectos graves sobre la población, especialmente entre personas mayores, niños, pacientes con enfermedades crónicas y quienes trabajen al aire libre.

Recomendaciones oficiales ante una alerta roja por calor:

Evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.

Mantenerse bien hidratado.

No realizar actividades físicas intensas.

Usar ropa ligera, gorra y protección solar.

Permanecer en lugares frescos o climatizados.

Zonas de nivel amarillo

Atención especial a colectivos vulnerables

Las autoridades recuerdan la importancia de proteger a los colectivos más sensibles, como personas mayores que viven solas, menores y personas con discapacidad. Se recomienda también vigilar síntomas como mareos, dolor de cabeza, debilidad o confusión, ya que podrían indicar un golpe de calor.

¿Hasta cuándo durará esta ola de calor?

Aunque la alerta se centra en el domingo, la ola de calor podría mantenerse durante varios días, dependiendo de la evolución de la masa de aire cálido que afecta al archipiélago. La Aemet actualizará sus avisos cada 24 horas, por lo que se recomienda consultar la información oficial de forma regular.