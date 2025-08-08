“Esto huele que alimenta”: aprende a preparar el pincho estrella más rico de Canarias

Entre el bullicio de las Chafiras y el aroma inconfundible de un guachinche, se esconde un rincón que guarda un secreto gastronómico que ha enamorado a locales y visitantes. No hay estrella Michelín ni manteles largos, pero sí hay una receta que huele a hogar, a horno recién abierto y a pasión por el detalle: vieiras rellenas de pisto de atún, gratinadas con bechamel y queso.

Es en El Rincón de la Maestra, justo detrás del conocido Guachinche La Maestra, donde el chef Rubén Farina se pone el delantal con una sonrisa y el propósito de sorprender. “Hoy vamos a hacer un plato que es muy demandado aquí en el Rincón”, dice mientras prepara su mise en place. No exagera. Esta receta se ha convertido en uno de los pinchos más vendidos del local.

Vieiras con historia y sabor

La propuesta comienza con un pisto suave y jugoso, elaborado con mimo, al que se le incorpora atún de calidad. El resultado es un relleno sabroso que casa a la perfección con la textura delicada de las zamburiñas.

“Aquí tenemos el pisto y vamos a rellenar la conchita”, explica Rubén mientras el horno alcanza los 180 grados.

Cada concha se corona con un poco de bechamel cremosa y queso rallado, y se gratina justo el tiempo necesario para que el dorado perfecto despierte todos los sentidos.“Esto huele que alimenta”, suelta entre risas.

El secreto está en los detalles

“Ya las tenemos gratinadas, vamos a sacarlas”, dice mientras las coloca con mimo en el plato. Pero la magia no termina ahí. “Falta emplatar”, advierte. Un chorrito extra de bechamel caliente por encima, un poco de cebollino fresco picado al momento, y listo. “Este es el plato que demandan”, sentencia con orgullo.

El resultado es un bocado que combina la suavidad del marisco, el sabor profundo del pisto y el toque crujiente del gratinado. Una receta sencilla y rica, como él mismo la define, que se ha ganado el corazón y el paladar de los clientes.

Alma de guachinche

El Rincón de la Maestra no es un restaurante al uso. Está pensado para tomar algo antes de una cena o de un evento, pero muchos acaban quedándose. Su ambiente relajado, el trato cercano y una carta breve pero contundente lo convierten en parada obligatoria en el sur de Tenerife.

Ubicado en Las Chafiras, en el sur de Tenerife, abre de lunes a sábado de 13:00 a 23:00. Su acceso es a través del Guachinche La Maestra (entrada provisional por el local) y las reservas se pueden realizar en el teléfono 613 294 537.