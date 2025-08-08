Esta es la isla canaria que tuvo dos reyes antes de rendirse ante la Corona de Castilla

Antes de que Fuerteventura fuera un solo territorio y antes de que la Corona de Castilla extendiera su sombra sobre el Atlántico, la isla estaba dividida en dos.

Dos mitades, dos pueblos, y dos líderes. Maxorata al norte y Jandía al sur, bajo los mandos de Guise y Ayose. Nombres que parecen uno solo, tallados hoy en piedra, pero que un día gobernaron tierras separadas por un muro y un destino.

Hoy, en el mirador de Betancuria, sus estatuas se enfrentan al viento y al olvido. Es obra del escultor Emiliano Hernández y encargo del Cabildo de Fuerteventura. Pero detrás de ese bronce hay una historia que no se enseña en los colegios. La de dos hombres que decidieron rendirse sin luchar y, con ello, pusieron fin a una era.

Una isla, dos mundos

El historiador Aydan Woodward (@historyaydan) lo resume con claridad: “Fuerteventura solía dividirse en dos reinos separados”. Aunque algunos prefieren hablar de comarcas o demarcaciones territoriales, los textos históricos se refieren a sus gobernantes como “reyes” o “reyecillos”. Guise, señor del norte; Ayose, del sur. Cada uno al mando de un pueblo, con sus costumbres, sus tierras y su forma de vida.

La división era real, tanto política como geográfica. Un muro en la zona central de la isla cuyo recuerdo sobrevive en el topónimo “El Diviso” marcaba el límite entre ambos dominios. Las fronteras de Maxorata y Jandía, lejos de diluirse con el tiempo, se mantuvieron casi intactas hasta bien entrado el siglo XIX.

Mirador de Guise y Ayose / Visit Fuerteventura

La llegada de los hombres de hierro

“En 1402, esta isla recibió visitantes de la misteriosa tierra de Europa”, cuenta Woodward. Los barcos venían de Normandía, comandados por Jean de Béthencourt y Gadifer de la Salle, bajo encargo de la Corona de Castilla. Pero la sorpresa fue aún mayor, pues su llegada había sido predicha por dos sacerdotisas nativas, Tibiabin y Tamonante, quienes advirtieron a Guise y Ayose de lo que estaba por venir.

“Les aconsejaron no resistir. Porque, bueno, europeos, espadas, grandes barcos… Te haces una idea”, bromea el historiador. El resultado fue una rendición pactada, sin batalla ni derramamiento de sangre.

El fin de una era

El 18 de enero de 1405, Guise se rindió. Siete días después lo haría Ayose. Ambos fueron bautizados al cristianismo con nombres castellanos: Luis y Alfonso, respectivamente. “Ya no eran reyes, sino vasallos de una corona lejana”, concluye Woodward. La conquista estaba consumada, al menos sobre el papel.

A cambio de su rendición, se les otorgaron 400 acres de tierra a cada uno, vivienda y la posibilidad de rehacer sus vidas junto a los conquistadores. Sus linajes no desaparecieron. De hecho, se mezclaron con los de algunos europeos ilustres, como Jean d’Emilian. Hoy, apellidos como Melián o Enríquez conservan su sangre aborigen.

Hoy, se han convertido en símbolos de identidad para muchos majoreros, recordados por su decisión y su legado. Las estatuas que los representan no son solo homenaje, sino memoria. Una que cuenta que Fuerteventura no siempre fue una, y que lo que unió el mapa, dividió el destino.

“Su bautismo en 1405 marcó el fin de una era”, recuerda Woodward. Pero también el inicio de otra, una en la que los pueblos de la isla convivieron, resistieron, se mezclaron y formaron el alma de la Fuerteventura que hoy conocemos.