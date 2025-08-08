Pedro Sánchez manda un conmovedor mensaje a una joven canaria que se plantó con una pancarta frente La Mareta

La afirmación de que los jóvenes de hoy en día se sienten menos identificados con sus representantes públicos y la vida política, cuenta con excepciones.

Un ejemplo lo acaba de protagonizar la joven lanzaroteña Paulina León Delgado, de 15 años, quien no dudó en coger una pancarta este miércoles y colocarla en el tronco de una de las palmeras situadas en los jardines públicos cercanos a la residencia de La Mareta, en la localidad turística de Costa Teguise, donde pasa sus vacaciones desde el pasado sábado, 2 de agosto, el presidente de España, Pedro Sánchez, junto a su familia.

A diferencia de lo que considera el PP de Lanzarote, que llegó a presentar una moción en el Cabildo a través del Grupo Popular (miembro del equipo de gobierno insular junto a CC y un consejero de NC-Unidos por Yaiza), que finalmente fue retirada por decisión mayoritaria de la Junta de Portavoces de la institución, para que el pleno declarara persona non grata a Pedro Sánchez por los casos de supuesta corrupción en el seno del PSOE, Paulina agradece que el jefe del Ejecutivo español haya elegido la isla de los volcanes para descansar durante tres semanas, el tiempo previsto de su estancia estival en Lanzarote, si no hay cambios de última hora.

“¡Bienvenido presidente! Lanzarote está contigo” . “La sangre roja, y el corazón a la izquierda”, escribió la joven "activista" en la cartulina que puso en la palmera, dándole así su "peculiar bienvenida" a Sánchez.

Iniciativa propia

La idea de acudir con la pancarta a La Mareta fue de la propia Paulina, relata su progenitora, Paula Delgado. “Los padres no tenemos nada que ver, incluso le pidió ayuda a su tío para poder llegar hasta La Mareta”, cuenta su madre.

Paulina comenzará primero de Bachillerato el próximo curso y es una chica a la que “le interesa mucho la política”. La joven, precisa su madre, “sigue las noticias al respecto, se interesa, contrasta... es un tema que le gusta”, detalla. Define a su hija como “una persona muy valiente, en general”.

Webcam Lanzarote

Hoy en día, manifestar lo que uno piensa, como es el caso de Paulina, cuya acción se ha difundido en redes sociales, no siempre es recibido con respeto, máxime si hay algún mensaje político.

De hecho, algunas reacciones a la actuación de Paulina han suscitado mensajes no muy positivos en las redes sociales.

El mensaje de Pedro Sánchez a Paulina

El presidente Sánchez ya tiene constancia del mensaje de Paulina. Personal de su equipo de seguridad fotografiaron la pancarta y le hicieron llegar las imágenes.

Es más, trasladaron a Paulina el mensaje que les transmitió Sánchez por la acción de la joven. Según cuenta la madre de la chica, el presidente le hizo llegar que “era la primera ciudadana de a pie que este año le mostraba su apoyo”. Paulina está “privada” con la reacción de Sánchez porque consiguió su objetivo.

Desde luego, este 2025 no está siendo un año fácil para Sánchez, pero con todo, el presidente español ha decidido continuar adelante y no tirar la toalla. En su comparecencia de hace un mes en el Congreso de los Diputados reconoció que había contemplado dimitir y convocar eleccionestras estallar el escándalo de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, aunque no lo hará porque, según razonó, es “un político limpio”, pretende “recuperar la confianza de los grupos que han venido apoyando al Gobierno”, y aún “no ha culminado” el proyecto político socialista.

Dolores Corujo: "Frente al odio, también hay afecto"

La secretaria insular del PSOE de Lanzarote, diputada en el Congreso por la provincia de Las Palmas y consejera (en la oposición) en el Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, ha aplaudido este jueves la actuación de Paulina.

"Porque frente al odio, también hay afecto. Frente al ruido, hay esperanza. Y frente a quienes solo quieren gritar, hay una generación que elige construir", ha destacado este jueves la líder socialista. Añade que "la juventud sabe lo que está en juego" porque "sabe lo que significan los derechos conquistados, el feminismo, la justicia social o la lucha contra el cambio climático".

Corujo da las gracias a Paulina "por recordarnos que el futuro se defiende también con alegría".