Peligra la salida de los menores asilados por fallos en el papeleo

La falta de coordinación entre ministerios pone en jaque la salida de los primeros menores migrantes con asilo hacia centros especializados en la Península. El Estado ha requerido al Gobierno de Canarias el traslado de diez jóvenes –dos más de lo previsto en la última reunión bilateral–, pero la documentación remitida por el Ministerio de Migraciones no incluye ni la fecha exacta del viaje ni la identidad de los adultos que los acompañarán. La Consejería de Bienestar Social espera esos datos para poder firmar las órdenes individualizadas de salida.

En la solicitud remitida por el Ejecutivo central solo se precisa que el traslado se realizará «a partir del 11 de agosto», sin concretar la fecha exacta ni la identidad de los, al menos, dos responsables de la fundación Engloba que deben acompañar a los menores asilados alojados en el Canarias 50. El Gobierno de Canarias ha reclamado esta información y permanece a la espera de que se resuelva la situación.

La mayoría de los jóvenes incluidos en este primer grupo de menores con protección internacional son originarios de Malí y todos superan los 16 años. El Estado ha optado por no revelar el destino de estos chicos para evitar que las comunidades receptoras rechacen o bloqueen el traslado, como ya ocurrió en el caso de la Comunidad de Madrid.

Por primera vez, el Estado se ve obligado a acoger a menores no acompañados dentro del sistema de protección internacional, forzado por dos autos del Tribunal Supremo en los que le ordenó integrar en centros especializados a los menores refugiados que siguen hacinados en Canarias. La formalización de los primeros traslados ha llevado al Estado 138 días, desde que se dictó el primer auto. Un retraso que evidencia las dificultades internas y la falta de un protocolo ágil para este tipo de derivaciones, a pesar del carácter urgente que subrayó el Supremo en su resolución. No obstante, desde el Gobierno canario confían en que las derivaciones se agilicen a medida que se gane experiencia en el proceso.

El Ministerio de Migraciones, que dirige la socialista Elma Saiz, es el encargado de garantizar la cobertura a las personas con derecho a asilo. Sin embargo, es el Ministerio de Infancia, liderado por Sira Rego (Sumar), quien gestiona el protocolo para el traslado de los menores migrantes.