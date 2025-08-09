112 CANARIAS
El 112, saturado... de disparates: «Vi un ovni» y otros ‘dramas’
Una de cada cinco llamadas que recibe el teléfono único de emergencias son falsas o nulas pese a las sanciones penales
«Me da la impresión de que en el cielo hay un ovni. ¡Por favor, tengan cuidado!». «He visto que hay alerta por calor y pensaba ir al monte a un tenderete, ¿cómo estará el tiempo?». «Vivo en la calle del Medio y quiero saber por qué mi guagua no ha pasado, llevo esperando diez minutos». «La cajera del supermercado me ha atendido de malas maneras, ¿cómo puedo denunciarla?». Estos son solo algunos ejemplos de los insólitos mensajes que escuchan los operadores del teléfono único de emergencias de Canarias, el 112, al descolgar una de cada cinco llamadas. En lo que va de año, un 21% de las llamadas recibidas han sido improcedentes, es decir, falsas, erróneas o realizadas por motivos ajenos a una emergencia. Todo ello, pese a que el Código Penal contempla sanciones que pueden alcanzar los 30.000 euros cuando se movilizan recursos y, en los casos más graves, incluso penas de prisión.
Ni los propios operadores del 112 se libran de las sorpresas que les llegan al otro lado de la línea. Las 24 horas del día, con los cascos en la cabeza, atienden un sinfín de llamadas que, en teoría, deberían ser solo por emergencias reales… pero que muchas veces se convierten en un catálogo de consultas domésticas y quejas vecinales dignas de sobremesa. Desde quien pregunta si puede encender la barbacoa «porque ha visto que hay alerta y no sabe si dentro de cuatro días seguirá vigente», hasta quien quiere saber si está permitido pintar la fachada de su casa o el que protesta porque su vecino hace más ruido que una verbena.
Casi un millón de llamadas
Lo más surrealista suele pasar de noche. El director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 de Canarias, Moisés Sánchez, acumula casi 30 años de guardias en la sala y ya pocas cosas le asombran. «Las llamadas nocturnas son de libro y, a veces, de película», bromea. Entre las más pintorescas, la de quien juraba haber visto un ovni y quiso dar la voz de alarma. «A la mínima que alguien vea cualquier fenómeno astronómico —una estrella fugaz o un punto luminoso cruzando el cielo—, llama al 112 para avisar», relata. En diciembre de 2022 y en la madrugada del 31 de julio de 2023, varios bólidos iluminaron los cielos canarios y, aquella noche, recuerda, «las llamadas fueron a cual más de guion cinematográfico».
Aunque la mayoría de las llamadas fuera de lugar las protagonizan adultos de mediana edad, también hay hueco para las gamberradas telefónicas, casi siempre firmadas por menores. «Al descolgar, balbucean, sueltan alguna burrada o, directamente, cuelgan», explica Sánchez. Pero ojo: ni la edad ni el hecho de usar un móvil de prepago —los de tarjeta— les libra de una sanción. Toda llamada que entra en la sala queda geolocalizada y el teléfono lleva su propio IMEI, un código único de 15 dígitos que actúa como su DNI a nivel mundial. «Es sancionable; todas las llamadas quedan registradas y el Juzgado puede pedir los datos y aplicar la sanción», advierte.
La lista negra
Además de las bromas, también se producen llamadas falsas. Son esas que, como explica Sánchez, «avisan de explosivos o te dicen que hay un accidente en el norte de una Isla y nos sale geolocalizado en el sur». Un engaño que, además de hacer perder un tiempo valioso, puede movilizar recursos de forma innecesaria y terminar en una sanción seria para el responsable.
El 112 cuenta incluso con una lista negra de «frecuentadores». Algunos, debido a problemas cognitivos, pueden llamar hasta 60 veces en un solo día, lo que obliga en ocasiones a dar aviso a Servicios Sociales para que intervengan. En el otro extremo están los «maliciosos»: personas que, con toda la intención, marcan una y otra vez hasta acumular cientos de llamadas en pocas horas. En estos casos, advierte Sánchez, «se avisa a la policía y se sanciona. Una vez se hace eso, ya no llama más».
Por último, están las llamadas erróneas o de confusión. Muchas personas mayores o con alguna discapacidad marcan el 112 en lugar del 012 para pedir, por ejemplo, una cita médica. «Aquí les decimos que se han equivocado, que llamen al 012 o pedimos hablar con alguien que esté cerca. Normalmente, dado el perfil de la persona, no tienen sanción y se les ayuda en todo momento», concluye el director del Cecoes.
Detrás de cada llamada que suena en el 112 hay un operador preparado para actuar con rapidez y criterio, ya sea ante un accidente grave o ante la duda más insólita. Sin embargo, las bromas, los avisos falsos y las consultas que nada tienen que ver con una emergencia consumen tiempo, recursos y, en ocasiones, ponen en riesgo la atención a quien realmente necesita ayuda.
«La angustia se genera tras descolgar y escuchar el silencio»
La sala del 112 Canarias vive al ritmo constante de emergencias e incidencias, por lo que el silencio, a veces, es sinónimo de gravedad. «Más vale pedir perdón por haberse equivocado que colgar a los pocos segundos, porque no sabemos si es un aviso o un error de quien llamó, y ahí comienza la angustia», explica el director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 de Canarias, Moisés Sánchez. Ese silencio, cuando no obedece a un descuido o a una llamada «sin querer», puede esconder un caso de violencia de género o a una persona que necesita ayuda pero es incapaz de hablar.
«Hay que tener muchísimo cuidado cuando llaman niños y no es para reírse», advierte Sánchez. «Hemos tenido muchísimos casos de niños de corta edad alertando por violencia de género, porque el amigo de mamá le está pegando, y ahí saltan todas las alarmas», destaca.
También ha habido niños que han avisado de que su abuelo «se quedó dormido y no despierta», y en cuestión de segundos el 112 activa todos los recursos para enviar a los equipos de emergencia, ante la posibilidad de un infarto u otra urgencia médica. En estos casos, señala Sánchez, el uso de la tecnología es de gran ayuda, ya que permite saber desde dónde llaman los pequeños sin necesidad de que lo indiquen. Una maquinaria, la del 112, que nunca se detiene y que está formada por héroes anónimos armados con un pinganillo y capaces de salvar vidas.
