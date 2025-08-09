Defensa cambia sus planes: el primer Eurofighter no llegará a Canarias

Canarias tendrá que esperar para recibir los nuevos cazas Eurofighter. Aunque el programa Halcón, con una inversión de más de 2.000 millones de euros, se diseñó para sustituir a los veteranos F-18 asignados al Ala 46 en la base aérea de Gando, el Ministerio de Defensa ha cambiado el orden de entrega: el primer aparato no aterrizará en el Archipiélago, sino en Albacete. Así lo anunció hace unos días la ministra Margarita Robles en una visita a la base de Los Llanos, en la que aclaró que será el Ala 14 –unidad del Ejército del Aire con base en Albacete– la primera en operar estos nuevos cazas de combate, pese a que en Canarias ya se han iniciado los preparativos para su recepción. La noticia cae como un jarro de agua fría sobre una región que, por su condición geoestratégica, esperaba convertirse en la nueva –y primera– casa de estos halcones del aire.

El programa, en un principio, contemplaba la llegada de 20 Eurofighter–16 monoplaza y 4 biplaza– que sustituirán progresivamente a los F-18 desplegados en Gran Canaria. Las obras de adaptación en Gando ya están en marcha, y una veintena de pilotos y técnicos del 462 Escuadrón se están preparando para operar con este avanzado sistema de armas. Sin embargo, ahora se confirma que el primer caza pasará antes por la Península.

Explicación

La explicación oficial es operativa: el Ala 14 ya cuenta con experiencia en Eurofighter y podrá iniciar la transición más rápidamente. Canarias, a cambio, recibirá Eurofighter procedentes de Albacete (Tranche 2) para que el personal se vaya familiarizando con el aparato mientras se prepara para incorporar los nuevos a partir de 2028. Y mantiene así la capacidad defensiva mientras se forma a los pilotos canarios.

Lo llamativo es que, según fuentes de Airbus –la empresa que fabrica estos cazas en su planta de Getafe–, la primera entrega está prevista para 2026. Ese desfase de dos años, según explican desde Defensa, responde a cuestiones logísticas y a la necesidad de completar fases de formación y ajustes operativos antes del despliegue definitivo. Un margen que para Canarias se traduce en más espera.

Aun así, el cambio de planes es significativo, sobre todo después de que durante meses se diera por hecho –aunque sin confirmación oficial– que Canarias lideraría esta renovación.

Los Eurofighter son aviones de combate de última generación: rápidos, versátiles, con gran capacidad de detección y armamento avanzado. Aunque no son cazas furtivos, su tecnología los hace muy difíciles de rastrear, y su radar de barrido electrónico permite localizar objetivos sin movimiento mecánico, reduciendo el desgaste y los costes de mantenimiento. Para Gando, su llegada no será solo un salto tecnológico, sino también logístico. Los hangares, el personal y hasta los protocolos deben adaptarse a un modelo más complejo, pero también más preparado para responder a las amenazas actuales. El problema es que, de momento, esa modernización empieza a 1.800 kilómetros de distancia.

Con las nuevas incorporaciones, España se convertirá en el tercer país del mundo con más cazas Eurofighter, solo por detrás de Alemania y Reino Unido. Así lo recordó recientemente el general del Ejército del Aire Alejandro Chueca, durante la inauguración de una exposición dedicada al programa. Actualmente, España cuenta con 69 unidades activas, y se espera que alcance un total de 115 en 2035.

La promesa se mantiene

En un entorno donde el Ejército del Aire considera esencial mantener la vigilancia sobre el espacio aéreo atlántico, el retraso en la llegada de los nuevos Eurofighter podría ser más que simbólico. Las promesas se mantienen, pero la secuencia cambia. Canarias tendrá que seguir esperando.

Este giro en los planes de Defensa coincide además con otra decisión clave en la política de compras militares del Gobierno: España ha descartado incorporar los cazas estadounidenses F-35 a su flota. Pese a que se habían mantenido contactos preliminares para adquirir estos modelos como posible relevo de los Harrier de la Armada, el Ministerio ha optado finalmente por priorizar la industria europea, con el Eurofighter como eje central del presente y el programa FCAS –futuro sistema de combate aéreo europeo con avión, drones y tecnología de sexta generación– como apuesta para los próximos años. Un sistema que, en cualquier caso, no será una realidad operativa antes de 2040.

El argumento oficial es claro: el 85% de la inversión en defensa –unos 10.500 millones aprobados recientemente- debe quedarse en Europa. Esa hoja de ruta refuerza el compromiso con el desarrollo de tecnología propia, pero también limita las opciones de modernización inmediata. Sin sustituto claro para los Harrier, que se retirarán en 2030, la Armada encara una década de transición con un vacío por cubrir en capacidades clave, como el despegue vertical desde portaaviones.

La decisión, más política que técnica, marca distancias con Estados Unidos en un momento en el que se reabre el debate sobre la autonomía estratégica europea. La relación entre Washington y Bruselas vive una etapa especialmente tensa por la guerra comercial, los aranceles cruzados y el intento estadounidense de convertirse en proveedor principal de material militar en Europa. En este clima, España ha sido blanco directo: el presidente Donald Trump llegó a señalar públicamente a Pedro Sánchez por no comprometerse a elevar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, tachando a España de «terrible» durante una cumbre de la OTAN.

Escenario global

En este escenario global marcado por la presión geopolítica y la pugna por el liderazgo industrial, la elección del Eurofighter sobre el F-35 no solo responde a criterios técnicos o presupuestarios, sino a una voluntad política de reforzar el tejido europeo de defensa. Así, el caza europeo se consolida no solo como el presente inmediato de la defensa aérea nacional, sino también como el emblema de una apuesta por la soberanía tecnológica.

Para Canarias, que esperaba encabezar esa nueva etapa, el mensaje es claro: habrá Eurofighter, pero más tarde. La reorganización del calendario de entregas no modifica el compromiso. Eso sí, será la Península quien abra el camino de una transición que, tarde o temprano, llegará también a las Islas.

Mientras tanto, la base de Gando continúa adaptándose a una modernización que no solo implica tecnología, sino una redefinición del papel que jugará el Archipiélago en el esquema de defensa nacional. En un escenario global complejo y tensionado, en el que lo militar vuelve a ser una pieza clave en el tablero político.