No hay verano canario sin este salpicón que lo tiene todo: frescura, sabor y color

Hay platos de comida que no solo se comen, se esperan cada verano en Canarias. Que se abren paso entre el calor y la rutina como un soplo fresco de hogar. Que saben a vacaciones, a mesa compartida, a cuchara grande y a “pruébalo, verás qué rico”. En muchas casas, uno de esos clásicos veraniegos tiene nombre propio: salpicón de pulpo. Ligero, sabroso, colorido y versátil, se convierte cada verano en la receta estrella de quienes buscan comer bien sin complicarse la vida.

El cocinero y creador de contenido de recetas canarias @cocineroypunto_ lo tiene claro: este es su imprescindible de temporada. “Este salpicón se ha convertido en la ensalada favorita de nuestra mesa estos días”, confiesa. Lo comparte con alegría y con ese tono cercano que lo caracteriza, convencido de que con ingredientes sencillos y un poco de cariño, se puede hacer magia.

El salpicón del verano

La propuesta es tan fresca como sencilla: un salpicón de pulpo con frutas tropicales, perfecto para preparar con antelación y disfrutar del frío. “Puedes poner y quitar ingredientes como más te guste, pero te va a quedar increíblemente sabrosa siempre”, asegura el cocinero.

La clave está en combinar sabores, texturas y colores. Ahora que los mercados se llenan de frutas de temporada, es el momento ideal para atreverse con mezclas originales. “Me encanta incorporarlas a mis ensaladas y crear platos coloridos como este de hoy”, dice mientras trocea con delicadeza una manga bien madura y desliza al bol unas cucharadas de parchita (maracuyá).

Preparación paso a paso

El creador nos guía por la receta como quien enseña a cocinar a un ser querido. “¿Mi niño, quieres hacer un salpicón de pulpo?”, pregunta. Y empieza el ritual: Primero, la cebolla, cortada en brunoise. Luego, el pimiento verde en tiritas que después se convierten en cuadrados pequeños, igual que el pimiento rojo. “Cortamos nuestra manga, miren eso,madre mía”, dice ante el color vibrante y el jugo que suelta la fruta.

Después llega el momento del pulpo cocido, que se trocea directamente sobre el bol. “Ya solo falta un chorrito de vinagre, un poco de sal”, explica. “Le echamos parchita, manga y a remover”. Y como toque final, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y otra pizca de sal, “si tienes que rectificar”. El resultado es una ensalada marina con acento tropical, tan bonita como refrescante.

Ideal para la playa o el picnic

Una de las grandes ventajas del salpicón es que se puede dejar preparado con antelación. De hecho, está más rico si reposa unas horas en la nevera. Es perfecta para llevar a la playa o de picnic y para dejarla lista en casa y encontrarla fresquita a la vuelta del trabajo.

Al no llevar mayonesa ni ingredientes que se deterioren con el calor, resulta una opción ligera, saludable y segura para los días de verano. Además, admite mil variaciones, puea quienes no tengan pulpo pueden sustituirlo por gambas, mejillones, atún o incluso tofu marinado para una versión vegana.

El salpicón lleva generaciones ocupando su lugar en las cocinas estivales. En Canarias, en Andalucía, en Galicia o en cualquier lugar del litoral español, se reinventa cada verano con toques personales. Pero en todos los casos, mantiene su esencia, ser un plato sabroso, humilde y agradecido, de esos que reúnen a la familia alrededor de una mesa o se disfrutan al borde del mar con los pies llenos de arena.