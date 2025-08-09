El Estado inicia este lunes finalmente los traslados desde Canarias a la Península de los menores migrantes asilados

El Gobierno comenzará finalmente este lunes, 11 de agosto, los traslados desde Canarias de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo a la Península, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Europa Press.

Este mismo viernes estaba en duda el traslado, ya que el Gobierno de Canarias requirió al departamento que dirige Elma Saiz más datos sobre la primera derivación de los menores a la Península.

En este sentido, fuentes de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno Canario, aseguraron a Europa Press que en la orden de traslado que recibieron del Estado para la salida de los menores migrantes no especificaba que fuera el lunes 11 de agosto la derivación, ni tampoco quién les acompañaría. Además, fijaba que serían 10 y no ocho como se dijo en un principio los menores migrantes que se iban a trasladar.

Así lo informaron después de que esta semana fuentes de la reunión interadministrativa entre los ejecutivos de España y Canarias para el seguimiento de los autos del Tribunal Supremo (TS) sobre los menores solicitantes de asilo acordara empezar los traslados el lunes, 11 de agosto.

Estas mismas fuentes aseguraron que estos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio. A su vez, destacaron la importancia de que en el proceso "prevalezca siempre su integridad, su bienestar y su interés superior".

Además, señalaron que estos menores solicitantes de asilo presentan un perfil "altamente vulnerable", ya que muchos de ellos se encuentran solos huyendo de guerras. Agregaron que casi el 90% de las personas que están entrando en este procedimiento son malienses y que también hay niñas y adolescentes.

Valoraciones individualizadas

Engloba, la entidad colaboradora en Canarias, está llevando a cabo las valoraciones individualizadas a los menores que han manifestado disposición a trasladarse a la Península, un trámite que resulta "clave" para poder llevar a cabo con plenas garantías este procedimiento.

Una vez se tienen estos expedientes cumplimentados, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias se reúnen para hacer la selección de los primeros perfiles en función de sus necesidades y del destino final.

Paralelamente, el Ejecutivo presentó en julio un calendario para el traslado de los menores al centro de acogida y derivación Canarias 50, en Las Palmas. Así, durante las pasadas semanas se completaron los primeros traslados, efectuados a partir de los listados remitidos por el Gobierno de Canarias, con un total de 141 menores.

Asimismo, las fuentes recalcaron que la valoración individualizada y pormenorizada de cada expediente, que se realiza junto con el Ministerio Fiscal, resulta "fundamental" para preservar en todo momento el interés superior del menor.

El Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones para dar cumplimiento al auto del Supremo y crear 1.200 plazas en la Península. El Ministerio de Migraciones aportó un total de 750 plazas, que se están concretando en la actualidad con las entidades habitualmente colaboradoras, para que estén disponibles "de forma inmediata".

Tras la reunión, la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, expuso que el Estado se ha comprometido a que harán dos derivaciones semanales de entre 15 a 20 niños, a excepción de la primera salida, que será de ocho.

La directora general de Infancia del Gobierno canario señaló que desde el Ejecutivo central se dejó "claro" que no se puede contar con el centro de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, aunque trasladó que procederá "a llevar todos los recursos adelante que estimen oportunos para mantener ese recurso como destinatario de personas asiladas".

El PP, "muy vigilante"

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, pidió esta semana al Ejecutivo en rueda de prensa que aclare cómo va a hacer los traslados de los menores migrantes solicitantes de asilo y avisó de que estarán "muy vigilantes".

"Vamos a ver qué es lo que sucede el lunes 11 y desde luego nosotros estaremos muy vigilantes", aseguró Tellado cuestionado por las derivaciones de los menores migrantes no acompañados desde Canarias a la Península.

Igualmente, lamentó la "falta de información" por parte del Gobierno sobre los traslados de estos menores a la Península. Así, afeó al Ejecutivo que no haya explicado "a nadie" cómo pretende resolver estos traslados de mil menores, que "es la prioridad en estos momentos".

El Tribunal Supremo ordenó en marzo al Ejecutivo que se hiciese cargo con sus propios medios de los más de mil menores migrantes solicitantes de asilo. En este sentido, Tellado criticó al Gobierno de "incompetente" por cumplir con el auto cinco meses después. "Tenemos un Gobierno incompetente, muy dado a la demagogia, pero que desde luego está fuera de toda realidad", subrayó.