Fuga de policías de municipios pequeños en Canarias por los bajos sueldos

El incremento de la plantilla de las policías locales por las convocatorias unificadas de oposiciones por parte del Gobierno regional o de los procesos selectivos que organizan los ayuntamientos no está frenando la fuga de policías de los municipios pequeños a ayuntamientos más grandes o a otros cuerpos de seguridad, especialmente la Policía Canaria, debido a las bajas retribuciones y a las condiciones laborales. La alarmante falta de policías locales en los municipios más pequeños de las Islas sigue siendo una constante y, lejos de solucionarse, ha aumentado en los últimos años por las jubilaciones y la mayor movilidad de los agentes, sobre todo los más jóvenes, que siguen opositando para otros ayuntamientos o cuerpos y acaban yéndose.

Los ayuntamientos han ido cediendo sus competencias a la Administración autonómica para que convoque plazas de policías locales en un proceso selectivo unificado. En 2019 se realizó una modificación puntual de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias para posibilitar estos procesos y actualmente se está desarrollando la segunda convocatoria. Los consistorios más pequeños se han acogido a este mecanismo para aliviar la falta de policías locales, ya que hay municipios en islas como La Palma, Gomera y El Hierro donde no hay agentes o las plantillas están reducidas al mínimo con dos o tres policías, una situación que también ocurre en municipios de Gran Canaria, Tenerife o las islas orientales.

Sin embargo la precariedad de policías locales no se ha solventado con estas convocatorias, al contrario, aquellos municipios que han incorporado agentes en los últimos años como consecuencia de estos procesos selectivos han visto como una parte de ellos se han ido porque han seguido presentándose a convocatorias en ayuntamientos más grandes o en la Policía Canaria, donde las retribuciones son mayores y las condiciones de trabajo no tienen nada que ver en cuanto a horarios, turnos, responsabilidades, carga de trabajo, etcétera.

Los efectivos más jóvenes opositan para irse a municipios más grandes o al cuerpo de la Policía Canaria

«Los municipios pequeños y rurales se están quedando sin policías a pesar del esfuerzo que se ha hecho en los últimos años con el cambio de la ley», advierten miembros del cuerpo y representantes sindicales. Y es que las diferencias salariales son elocuentes ya que entre unos municipios y otros pueden existir brechas retributivas de hasta 600 o 700 euros mensuales debido a las diferencias entre los distintos complementos –destino, específico, etc.–, la turnicidad o las noches, lo que supone hasta 6.000 euros anuales de diferencia. También existen dificultades en estos ayuntamientos para progresar en la carrera profesional de los agentes frente a lo que sucede en otros municipios o en otros cuerpos. La retribución media en un ayuntamiento pequeño ronda entre los 1.300 y 1.500 euros, mientras que en uno medio o grande o en la policía autonómica puede superar los 2.000 euros.

Desequilibrio

Uno de los aspectos que ha acelerado esta fuga de nuevos policías es que los primeros que se colocan en la lista de los que superan las oposiciones unificadas pueden elegir el municipio donde quieren ir destinados de los que ofertan plazas, mientras que los que quedan entre los últimos no tienen otra alternativa que escoger ayuntamientos pequeños de islas no capitalinas o municipios rurales o alejados en las capitalinas. Muchos de estos agentes siguen preparándose para nuevas convocatorias y se van a otros destinos.

Esta situación ha llevado la preocupación a corporaciones que ven como, pese a ofertar varias plazas en los últimos años, se han ido agentes y los más veteranos se están jubilando, de tal forma que la ratio de policías por habitante sigue estando muy por debajo de la media.

Pese a estas convocatorias sigue existiendo un déficit de policías locales en Canarias porque en municipios grandes como Telde hace 20 años habían 126 efectivos policiales y ahora hay sobre un centenar. Recientemente entraron 33 agentes nuevos pero salieron 48 y este año se siguen jubilando más con lo que la falta de agentes se agranda. Las estadísticas más recientes reflejaban que faltan alrededor de un millar de efectivos locales en las Islas, sin embargo en islas como La Gomera o Lanzarote los cabildos han reclamado la presencia permanente del Cuerpo General de la Policía Canaria con el fin de suplir las carencias de seguridad cada vez mayores en estas islas, pero también en los municipios cumbreros y de medianías de las islas capitalinas.