Los funcionarios canarios exigen igualdad con los laborales para la jubilación parcial

La iniciativa de la Dirección General de Función Pública de iniciar el procedimiento para la jubilación parcial del personal laboral de la Administración autonómica ha sentado como un jarro de agua fría entre los funcionarios de carrera, que cuestionan que se les haya excluido de esta medida y reclaman tener derecho a esta modalidad de retiro al mismo tiempo que los laborales, ya que la edad media entre los funcionarios también es alta y hay empleados a la espera de poder acogerse a este tipo de jubilación. El malestar entre los funcionarios ha aumentado con la resolución que emitió Función Pública la pasada semana, en pleno mes de agosto y sin que se haya publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), que abre un plazo en septiembre para que los laborales interesados presenten la solicitud para acogerse a la jubilación parcial con contrato de relevo.

La plantilla de la Administración General de la Comunidad Autónoma supera los 12.000 trabajadores, de los que más de 7.000 son laborales y unos 5.000 son funcionarios. El 35% de la plantilla tiene entre 58 y 65 años –unos 4.500– y si se cuenta a partir de los 55 años de edad es casi la mitad de los empleados públicos, el 49%, superando los 6.000. Se trata de un personal envejecido y potencialmente beneficiario de la jubilación parcial en tres o cuatro años. Se estima que esta medida puede beneficiar a unos 4.000 empleados en ese periodo, en función de los años cotizados.

Sin embargo las dos categorías de empleados públicos se regulan por normativas diferentes: el personal laboral está sujeto a un convenio colectivo entre la Comunidad Autónoma y los sindicatos, mientras que los funcionarios se rigen por el Estatuto Básico del Empleado Público, una ley estatal que el Gobierno central modificó en 2012 y que suspendió el derecho a la jubilación parcial de los funcionarios de carrera. A finales del año pasado el actual Ejecutivo nacional y los sindicatos UGT y CCOO acordaron restablecer este derecho, pero aún no se ha concretado porque la reforma de la Ley de Función Pública estatal está en el Congreso con dificultades en su trámite debido a la precariedad parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno.

Convenio colectivo

Mientras llega la luz verde de la ley estatal, el Gobierno canario se ha comprometido a modificar el convenio colectivo del personal laboral, que sí es de su competencia, para introducir la jubilación parcial para estos trabajadores, algo que también está haciendo el Ejecutivo central con la plantilla de la Administración General del Estado. Sin embargo, los funcionarios canarios exigen a Función Pública que espere por la normativa estatal para que todos los empleados públicos sin distinción se puedan acoger a esta modalidad de jubilación para que haya igualdad de acceso.

Un grupo de funcionarios de carrera de la Administración autonómica ha encargado un informe jurídico para sustentar la petición de paralizar la resolución de Función Pública, que abre el plazo para que el personal laboral solicite la jubilación parcial, hasta que se incluyan a los funcionarios de carrera. Los empleados argumentan los principios de igualdad, mérito y capacidad y seguridad jurídica para justificar que se suspenda la aplicación de esta resolución.

El Estado suspendió este derecho a los funcionarios en 2012 y todavía no lo ha restablecido

Uno de los sindicatos que se ha mostrado más beligerante con el derecho a la jubilación parcial de los funcionarios es el CSIF, que ha advertido a nivel nacional con recurrir a los tribunales ya que también el Gobierno central ha pactado con los sindicatos regular el retiro anticipado para el personal laboral y ha dejado fuera a los funcionarios de carrera y al personal estatutario. El CSIF en Canarias también reprocha a Función Pública que «ni está ni se le espera» a la hora de incluir a los funcionarios en este derecho porque ni siquiera se ha planteado por parte de la Administración sacar una oferta de empleo público adicional similar a la del personal laboral para los relevistas que tienen que entrar para cubrir los puestos que vayan dejando los empleados que se acojan al retiro anticipado.

En la resolución que publicó la semana pasada la Dirección General de Función Pública se establece un plazo del 1 al 30 de septiembre para solicitar el acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo, con el fin de poder dimensionar una tasa de reposición específica para la articulación de la oferta de plazas de personal laboral fijo por relevo, que debe ser solicitada a la Administración del Estado. Los empleados que pueden presentar la solicitud son aquellos que reúnan los requisitos en el momento en que presentan la petición, pero también los que lo vayan a tener hasta final de 2026.

El Ejecutivo tendría que convocar una oferta de empleo público extra para cubrir los puestos de los que se retiran

Función Pública recoge en la resolución que la oferta se aprobará en el plazo de dos meses y que en diez meses como máximo comenzará su ejecución. También se abre la puerta para nuevas solicitudes en los años siguientes.