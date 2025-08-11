Clavijo invita al resto de las RUP y a sus Estados a luchar juntos en defensa de su estatus en la UE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera crucial que las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) y sus tres Estados luchen juntos en defensa de su estatus específico en la Unión Europea. En una carta en respuesta a la remitida por el titular del Gobierno de Madeira, Miguel Albuquerque, Clavijo invita al resto de los territorios amparados por el artículo 349 del Tratado a responder "de manera coordinada" y "como una sola voz" ante una propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que "compromete el desarrollo económico y social" de las RUP.

El titular del Gobierno canario comparte plenamente con el de Madeira la preocupación generada por el contenido del documento elaborado por la Comisión Europea, un texto legislativo y financiero que deja en manos de cada Estado el reparto de los fondos europeos y elimina las bolsas de recursos específicos para las RUP que existen en la actualidad y se ha respetado en todos los presupuestos de la UE anteriores.

Por ello, Fernando Clavijo alerta de que la aplicación de la propuesta presentada por Bruselas el pasado 16 de julio supone "un paso atrás inadmisible al trato específico que hasta ahora han recibido las regiones ultraperiféricas para paliar sus evidentes desventajas, derechos reconocidos que llevan décadas respetándose en la UE".

En especial, el presidente de Canarias coincide con su homólogo portugués en denunciar la "gravedad" de las consecuencias que tendría en las RUP "la omisión de medidas específicas que reconozcan las limitaciones estructurales y permanentes que afectan a nuestras regiones ultraperiféricas". A su juicio, "la ausencia de asignaciones adicionales en el FEDER y el FSE+, así como la falta de una línea presupuestaria dedicada al POSEI y a las ayudas para los costes adicionales en el sector de la pesca, constituyen retrocesos inaceptables que comprometen el desarrollo económico y social de nuestros territorios".

Clavijo indica en su carta a Albuquerque que, ante esta "amenaza", las nueve RUP y sus tres Estados -España, Francia y Portugal- deben "responder con decisión y rapidez, pero sobre todo con unidad para defender nuestros intereses comunes". Para ello, el jefe del Gobierno autonómico propone al presidente de Madeira la creación de un frente que permita "articular una posición conjunta ante las instituciones europeas, con el objetivo de garantizar un trato justo, coherente y estable para todas las RUP en el marco financiero y legislativo futuro".

El objetivo, añade Clavijo en su carta, es trabajar para que las RUP sigan siendo consideradas en bloque como regiones que requieren un trato y fondos específicos. "Estoy convencido de que solo a través de la unidad y la firmeza podremos lograr que la Unión Europea mantenga su compromiso con nuestras regiones, tal como establece el artículo 349 del Tratado", explica el presidente para garantizar que el Gobierno de Canarias está "plenamente dispuesto a colaborar en esta iniciativa y a contribuir activamente en la elaboración de una estrategia conjunta que nos permita defender nuestros derechos y necesidades".

4.600 millones en juego

La respuesta a la carta que el presidente de Madeira remitió la semana pasada se suma a la que Fernando Clavijo envió el pasado 31 de julio a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. En esta misiva, el titular del Ejecutivo canario transmitía a la máxima dirigente europea su "honda preocupación" por el contenido del nuevo Marco Financiero Plurianual y los efectos negativos que su aplicación tendría en el archipiélago, por lo que solicitaba el blindaje de los fondos directos a las regiones ultraperiféricas.

Clavijo alertaba a Von der Leyen que la propuesta de Marco Financiero de la UE para el periodo 2028-2034 deja en manos de los Estados el reparto de los recursos, con lo que se "echa por tierra cincuenta años de una política de cohesión construida con y para las regiones europeas que son las que están más cerca de los ciudadanos y las que han sabido cómo utilizar estos fondos europeos para mejorar la convergencia económica y la calidad de vida de sus ciudadanos".

Este cambio de modelo deja en el aire, a expensas de lo que decida el Estado, los fondos que el archipiélago tenía garantizados como RUP. En el Marco Financiero 2021-2027, Canarias tiene asignados directamente algo más de 4.600 millones de euros por su condición de región ultraperiférica. Además, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE), las islas reciben en el periodo presupuestario en vigor 2.730 millones de euros, mientras que en el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) tienen consignados 1.878 millones de euros.