Una segunda vida para que los residuos ‘construyan’ Canarias

Ladrillos, hormigón, madera, metales, plásticos, yeso, caucho o vidrio son algunos de los materiales que provoca que Canarias genere al año más de 67.000 toneladas de residuos de construcción o demolición, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y que cada año va en aumento. En 2010 se recogieron 20.000 toneladas; en 2019, 43.000 y en 2021 ya alcanzaron las 65.473. Dada la complejidad de algunos de estos elementos para su desintegración o descomposición, la viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, en aras de promover la economía circular, le da una segunda vida al 40% de los residuos que se generan en las Islas de tal manera que sirvan para fabricar nuevos elementos de construcción.

Proceso complejo

Este reciclaje de residuos se lleva a cabo en un proceso complejo a través del cual los materiales son separados y clasificados para una posterior trituración. Ya triturados, se procesan para convertirlos en agregados reciclados que se utilizan, entre otros, para la construcción de carreteras, firmes, bases, rellenos o en la fabricación de hormigón reciclado.

En el Archipiélago se consumen, según datos de la Consejería, 900 kilos de árido por habitante en la construcción, mientras que el sector genera entre la demolición y los residuos, 400 kilos. «Esta economía circular tiene una doble componente de sostenibilidad. Por un lado, se reduce la cantidad de residuos que hay que gestionar y, por otro, la cantidad de árido que traemos al territorio», asegura el jefe de servicio de Laboratorios y Calidad de la Construcción de la Viceconsejería, Javier Jubera.

Proyecto Arovol

Escombros que ‘construye’ el Ejecutivo a través del ‘proyecto Arovol’ (árido reciclado de origen volcánico), por el cual estudian la cualidad de cada residuo del árido en función de la procedencia –dónde se obtuvo, qué tipo de obra o cómo ha sido tratado– y pautar unas condiciones para que ese árido se utilice en el mayor porcentaje posible.

Un proyecto que ha conseguido que se fabriquen bloques con los residuos de demolición de edificios y, ahora, van un paso más allá. En la actualidad están investigando en qué se pueden reciclar los escombros y su introducción en la fábrica de hormigón.

Un salto para el que, según Jubera, hay bastante recelo porque «se piensa que pueden dar unas características peores y puede ser arriesgado utilizarlo al producir problemas de falta de resistencia, por ejemplo». Una situación que la Ley regularizó y, mediante la cual, se establece que en hormigones estructurales, el máximo de árido grueso reciclado es del 20%. No así en hormigones no estructurales, como el de limpieza, que se puede alcanzar el 100%.

«El trabajo ahora mismo está centrado en ver qué porcentaje se podría introducir y qué condiciones para su uso se deberían establecer a esos residuos», añade.

Capa de rodadura con caucho

La viceconsejería de Infraestructuras está inmersa en otro proyecto que busca hacer nuevas mezclas de la capa de rodadura –la parte superior del pavimento, la que tiene el contacto directo con los neumáticos de los automóviles–, con el material de los propios neumáticos, el caucho.

En las Islas se recogieron el año pasado 7.483 toneladas de ruedas usadas. «Ofrece unas prestaciones muy buenas porque utilizar el caucho a través del método ‘vía seca’– método de incorporar polvo de caucho reciclado de neumáticos al asfalto directamente en la planta de mezcla–, mejora la logística de la planta, la calidad del firme y son de mayor durabilidad», señala Jubera.

Con ello no solo se consigue material para la capa rodadura sino retirar unos neumáticos que muchas veces se almacenan de manera clandestina o se convierten en el origen de incendios.

El empeño del Ejecutivo es tal que está a punto de comenzar a colocarse la primera capa de rodadura con caucho en Canarias. Será en Fuerteventura, en el tramo que une Caldereta, La Oliva, con el aeropuerto insular, Puerto del Rosario, y para la que se emplearán 200 toneladas de este material.

«Será la primera vez que se realice en España, nunca antes se ha hecho, por lo que este hito supondrá que Canarias se pondrá líder en la reutilización de los neumáticos», concluye el jefe de servicio.