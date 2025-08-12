Clavijo insistirá al Estado para que el número de menores migrantes que salga sea "mayor"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este martes que insistirán al Gobierno central, en la reunión de la comisión interadministrativa de seguimiento para la derivación del resto de los menores asilados que se celebra hoy, que el número de menores migrantes no acompañados que tiene que salir del archipiélago, sea "mucho mayor".

Clavijo, que ha calificado de "noticia positiva" la salida de los primeros diez menores con protección internacional de asilo, ha matizado que esto se produce "después de muchas luchas, después de tres autos del --Tribunal-- Supremo", que ha provocado que "al final el Estado no" haya tenido "más remedio que cumplir con la ley y con los autos" del TS, que determinaban "claramente que esos menores son responsabilidad exclusiva del Estado".

Una vez que ha empezado la salida, ha puntualizado en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, desde el Gobierno canario se va a insistir en que "el número de menores tiene que ir siendo mucho mayor que el que está previsto", que es de unos 30 semanales.

Agregó que también se espera que les trasladen que "van a salir el jueves" más menores, así como "cuáles son los planes de las 1.200 plazas que teóricamente el Estado iba a crear, cuándo van a estar disponibles y dónde van a estar para que los menores puedan ser trasladados".

De todos modos, incidió en que, "por lo menos, tras dos años y pico de lucha, al final se ha demostrado que Canarias tiene razón".

Finalmente, Clavijo matizó que una vez que los menores son dados de alta en el sistema de protección internacional, "hay que resolver el hacinamiento" que tiene Canarias y para ello tendrían que "salir o tenían que haber salido ya esos 946 menores primero" y "solo" han salido 10.