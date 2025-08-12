El Estado echa el freno al ritmo de traslado de menores a la Península

Sin avances y con "incertidumbre". De esta manera califica la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, la reunión bilateral celebrada este martes en la que se pretendía continuar abordando el traslado de menores migrantes solicitantes de asilo que comenzó este lunes con el desplazamiento de 10 menores a Gijón. A finales de esta semana se esperaba trasladar a otro grupo de 15 niños a la Península. Sin embargo, esta derivación no se efectuará: "Nos han dicho que no se llevará a cabo por distintas cuestiones administrativas que el Estado tiene que resolver, pero han tenido cinco meses para solucionar esas cuestiones".

"La semana pasada acordamos realizar dos derivaciones semanales, pero el grupo propuesto para salir a finales de esta semana no saldrá", explicó en declaraciones a los medios Rodríguez. El calendario pactado, por tanto, no se llevará a cabo según lo previsto: "Es incertidumbre tras incertidumbre, no se nos matiza ni se nos dice cuántas derivaciones se van a hacer a la semana. Siguen planteando dos", pero al ritmo planteado, la cantidad de menores trasladados sería "de 20 en cada semana". Un número que para Canarias es insuficiente. "Dentro del centro Canarias 50 hay 142 menores, menores que todavía no han sido evaluados, que tienen todo sus expedientes entregados por el Gobierno de Canarias y que van a cumplir un mes dentro del Canarias 50. El problema siempre ha estado y está en el mismo sitio".

La reunión, en palabras de la directora general de Infancia, "no ha servido para nada" y, si el número de menores trasladados continúa siendo el previsto - en torno a 20 menores trasladados cada semana - la derivación "durará un año".

Un incremento de las derivaciones

Ya el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, manifestó en declaraciones a los medios antes de comenzar la reunión su intención de conocer "el número de menores que saldrían este jueves y, sobre todo, los planes del Estado con respecto a la creación de las 1.200 plazas pendientes" que asumió crear para jóvenes solicitantes de asilo . La pretensión ha caído en saco roto. "Ha pasado un mes y todavía no nos saben decir dónde están esas plazas. Es una improvisación total", sostuvo Sandra Rodríguez.

Con el traslado frustrado de esta semana, el calendario previsto queda desierto y sin cumplir: "Toman decisiones que después no ejecutan". No obstante, Rodríguez reconoció que se habló de la posibilidad de incrementar las derivaciones en caso de avances, "pero no están puestas en un papel".