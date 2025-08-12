La filoxera amenaza los viñedos: la expansión obligaría a empezar de cero

La filoxera de la vid ha llegado a Canarias y aunque –por el momento– se trata de focos aislados en fincas de Tenerife, los agricultores isleños ya barajan los peores escenarios ante la posibilidad de que la plaga se acabe expandiendo al resto del Archipiélago. El bicho corre como la pólvora, más aún en plena vendimia, cuando la manipulación de la uva y el constante trasiego de camiones y maquinaria facilita su propagación. Por ello, los representantes del sector no descartan que la filoxera aparezca pronto en otros puntos de la comunidad autónoma. La expansión descontrolada daría como resultado la muerte de las viñas, lo que obligaría a arrancar las plantas infectadas y volver a sembrar. Supondría empezar de cero. Y sería un duro revés para muchos viticultores, en especial para los que ya viven momentos difíciles o se preparan para retirarse, y para quienes iniciar de nuevo todo el proceso, que puede durar varios años, resulta inviable.

Esto ya ocurrió a finales del siglo XIX y principio del siglo XX en España y en toda Europa. «Es una plaga muy fuerte, muy devastadora. Daña mucho a las viñas», explica el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Theo Hernando, quien aclara que en caso de expansión habría que arrancar las plantas y recurrir a injertos para conservar las variedades canarias. «Plantar patrones con pies de origen americano resistentes y poner sobre ese pie, un injerto de las variedades que tenemos aquí», añade.

Pérdida irreversible

Esa fue la única solución cuando el brote se extendió por España, lo que obligó a sustituir gran parte de los viñedos tradicionales a un elevado coste económico y con la pérdida irreversible de parte del patrimonio genético original.

Eso sí, esta técnica permitiría –incluso en el peor de los escenarios– mantener la calidad de los vinos isleños. El archipiélago, históricamente libre de filoxera, ha desarrollado durante siglos un modelo vitivinícola sustentado en un patrimonio vegetal prefiloxérico único en el mundo, compuesto por variedades exclusivas del territorio regional. «El cambio en el sabor sería imperceptible, pero es verdad que la planta no sería 100% pura canaria», afirma Hernando.

Este proceso llevaría años y requeriría de una inversión económica importante para poder financiar todos los gastos. Según los datos de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) el coste medio de reestructuración y reconversión se sitúa en 30.000 euros por hectárea. En el escenario de reconversión total de las 3.200 hectáreas de viñedo de Tenerife, el coste ascendería a 96 millones de euros. Además, para este nuevo comienzo, sería indispensable contar con viveros libres de plagas que tuvieran conservadas todas las variedades canarias.

El Cabildo de Gran Canaria ya cuenta con uno. «Tenemos que reaccionar rápido. El modelo de Gran Canaria es replicable a otras islas para preservar parietales y empezar a trabajar en portainjertos», afirma la gerente de la Bodega Mondalón y responsable del área de viticultura de COAG Canarias, Tamara Cruz, quien considera indispensable empezar a trabajar ya sobre el peor de los escenarios. «La filoxera ya está aquí, ya lo conocemos, ahora es muy importante la prevención porque todos corremos peligro», apunta. También desde Avibo apuesta por actuar cuanto antes. «La experiencia de otras regiones vitícolas afectadas demuestra que la demora o la falta de coordinación multiplica el impacto de la plaga, acelerando el deterioro productivo y el abandono del viñedo», señalan en su último informe.

Suelo volcánico

Desde las asociaciones agrarias confían en que el suelo volcánico de las Islas, que hasta ahora había impedido que llegara la plaga, pueda ser un factor la clave para limitar su desarrollo e incluso propiciar su desaparición. «A la filoxera le gustan los terrenos arcillosos, que retengan mucha humedad y hay islas como Lanzarote que, por el terreno volcánico y la climatología, no le gustan al bicho y no se adapta», explica Hernando. Otras islas como Gran Canaria o La Palma sí cuentan con espacios con más posibilidades de asentamiento de la plaga.

La responsable del área de viticultura de COAG Canarias insiste en alejarse de la idea de que los suelos volcánicos «impedirán» la expansión. «Al final todos los virus van mutando y tenemos que trabajar con lo que tenemos que es que ya la hemos detectado», afirma. Cruz plantea incluso la posibilidad de que la filoxera lleve más tiempo en el Archipiélago y sea ahora cuando se ha detectado. «La estamos viendo en las hojas, por lo que es muy probable que lleve tiempo», añade.

Eliminar por completo la filoxera resulta complicado, pero no imposible controlar su avance si se aplican las técnicas adecuadas. Según Tamara Cruz, aunque la plaga «mata la planta por las raíces» y suele detectarse cuando ya está muy avanzada, existen métodos como el uso de injertos en patrones resistentes, junto con estrictos protocolos de limpieza y manejo, que permiten convivir con la plaga y minimizar su impacto. La clave está en actuar rápido, mantener la higiene en las fincas y estar vigilantes para detectar cualquier foco a tiempo, lo que puede marcar la diferencia entre salvar un viñedo o tener que arrancarlo. Así, con disciplina y conocimiento, el sector puede mantener la producción sin renunciar a la calidad.