Localizan dos embarcaciones con 66 migrantes en aguas próximas a las islas de Gran Canaria y Lanzarote
La embarcación fue localizada al sur de Arguineguín, en Mogán
Salvamento Marítimo ha localizado, durante la madrugada de este martes, dos embarcaciones con un total de 66 migrantes en aguas próximas a las islas de Gran Canaria y Lanzarote, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
La embarcación localizada al sur de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), llevaba siete hombres, que fueron trasladados por la salvamar Macondo a puerto, donde el dispositivo sanitario en la zona atendió a todos los migrantes, que se encontraban en buen estado de salud.
En cuanto al segundo cayuco, fue localizado al este de Lanzarote, con 59 personas, entre ellos dos menores, que fueron acompañados por la salvamar Al-Nair hasta Puerto Naos, donde el dispositivo sanitario en la zona asistió a los migrantes, teniendo que trasladar a dos a un centro hospitalario por patologías de carácter leve.
