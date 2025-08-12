Noches sofocantes: tres localidades extremeñas, entre las más calurosas del país

Otra noche por encima de los 30 grados en Extremadura. La ola de calor, que se prolongará hasta mínimo el jueves, mantiene en alerta naranja a toda la región este lunes por altas temperaturas.

Pasada la medianoche, Puerto Rey, Trujillo y Coria, tres localidades cacereñas, marcaron temperaturas de 33,3 grados, 33,1 y 33, respectivamente. Se colaron así en el ranking de las diez más calurosas de España, con datos hasta las 7.30 horas de esta mañana, según ha recogido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Temperaturas de madrugada. / Aemet

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará de 12.00 a 21.00 horas la alerta naranja y se prevé que las máximas superen los 40 grados en toda la provincia de Badajoz, así como en los valles del Tajo y Alagón y la Meseta cacereña.

Recomendaciones del 112 de Extremadura El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local. A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados. Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares. En casa, utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación. También se sugiere prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Riesgos de incendios

El riesgo de incendio pasa a ser extremo durante toda la semana. Lo que significa que se trata de "una situación es explosiva o supercrítica, con incendios violentos (elevada velocidad de propagación, incendios en copas de árboles, focos secundarios, pavesas, columnas de convección y grandes paredes de llamas)", según la Aemet.

Cabe recordar que la Junta de Extremadura estableció el pasado 1 de junio la época de peligro alto de incendios forestales del plan Infoex, que permanecerá hasta el 15 de octubre.