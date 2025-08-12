El testimonio de los migrantes que llegaron en un remolcador a Lanzarote: son supervivientes de un cayuco que quedó a la deriva

El Juzgado de Instrucción Nº 3 de Arrecife decidió el pasado lunes no autorizar el internamiento cautelar en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de las 44 personas migrantes que comparecieron ante sede judicial ayer tras llegar el pasado viernes en el remolocador con bandera de los Países Bajos 'Zwever 3' al puerto de Arrecife tras autorizar el atraque Capitania Marítima por razones humanitarias.

Según el auto judicial, la mayoría de estas personas han solicitado asilo en España. La jueza fundamenta su decisión en el artículo 19 de la Ley de Asilo (Ley 12/2009 de asilo), que impide la adopción de medidas de internamiento para quienes piden protección internacional, salvo por razones excepcionales relacionadas con la salud pública o la seguridad. Tras prestar declaración, la juez concluye que no concurren circunstancias legales que justifiquen su traslado a un CIE.

En su lugar, la magistrada del citado juzgado, Silvia Muñoz, ha ordenado su puesta en libertad bajo la condición de que faciliten un domicilio para futuras notificaciones. Otras cinco personas que viajaban con ese grupo, supuestos menores de edad, están en centros de acogida tutelados por el Gobierno de Canarias.

Supervivientes de un cayuco a la deriva

Las primeras informaciones apuntaban a que las 49 personas, de nacionalidad senegalesa, eran polizones que se subieron a la pontona del remolcador y que la tripulación los descubrió en plena travesía tras salir de Dakar (Senegal) en dirección al puerto de Amberes (Bélgica).

Los testimonios de algunos de los migrantes ante la jueza revelan que habían salido de Senegal por tierra y llegaron a Mauritania. En este último país, “los esperaba una persona para cobrarles y se embarcaron en un cayuco que salió de las costas de Mauritania”, relata la abogada Lara Lafontana, letrada que asiste a seis de esas personas.

Cinco de los 49 polizones llegados a Lanzarote a bordo de un remolcador podrían ser menores / Adriel Perdomo / EFE

Desafortunadamente, según los migrantes, “el cayuco empezó a perder el rumbo y se fueron a la deriva” en la Ruta Canaria, una de las travesías migratorias más mortíferas del mundo.

Entonces, divisaron al barco 'Zwever 3' con un pontón remolcado que se convirtió "en la salvación de su vida en alta mar". La navegación del remolcador era lenta, lo que aprovecharon los náufragos para subirse al pontón y ponerse a salvo, continúa el relato de algunas de las personas en su comparecencia judicial, explica la abogada.

Otro de los testimonios apunta a que uno de los migrantes perdió un hermano mientras intentaba ponerse a salvo en la travesía en pleno océano.

Los 44 migrantes se encuentran ahora en el centro de Accem ubicado en uno de los márgenes de la carretera entre Arrecife y San Bartolomé.

Valoración de otras medidas alternativas

El auto judicial reconoce que los migrantes se encuentran en situación irregular, pero señala que esto no justifica necesariamente el internamiento, ya que existen otras opciones menos restrictivas para garantizar su localización, como el control policial de la ubicación o la designación de un domicilio.

La decisión responde a un oficio de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas, que planteaba la posibilidad del internamiento. No obstante, la jueza ha considerado más adecuado escoger medidas alternativas en este caso.

Un rescate de carácter humanitario

El auto de la magistrada hace hincapié en el contexto en el que se produjo la llegada de estas personas. Según detalla la magistrada, la operación constituyó un rescate humanitario, puesto que no consta voluntad probada de entrada ilegal en España. Los migrantes viajaban en un pontón anclado a un cable por motivos de supervivencia, siendo remolcados bajo la bandera neerlandesa del remolcador 'Zwever 3'. La travesía comenzó en Dakar (Senegal) el 29 de julio y su destino final era Amberes, en Bélgica, según el informe auto.

La decisión judicial no es firme y puede ser recurrida, tanto por los interesados como por el Ministerio Fiscal, mediante recurso de reforma o apelación en los tres días siguientes a la notificación.

Cinco migrantes no han pasado a disposición judicial

De los 49 migrantes localizados, cinco no han pasado todavía a disposición judicial: uno permanece en el hospital, dos han pedido asilo en frontera y otros dos son menores de edad, a tenor de la información difundida el pasado lunes por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).