DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

EFE La mayoría de los polizones del buque llegado a Lanzarote piden asilo tras pasar a disposición judicial 44 de los 49 polizones que llegaron en un remolcador procedente de Senegal al Puerto de Arrecife han pedido ser asilados

EFE Un remolcador con 49 polizones a bordo llega a Lanzarote procedente de Senegal La embarcación, con destino al puerto de Amberes (Bélgica), atracó en el Puerto de Los Mármoles (Arrecife) hacia las 18.00 horas

Isabel Durán El Estado envía ‘in extremis’ los papeles para derivar a los menores asilados Migraciones espera a última hora del viernes para completar la documentación necesaria para el traslado de 10 menores asilados

La Provincia Arrecife pide aclarar el atraque de un barco con 49 polizones procedente de Senegal El alcalde, Yonathan de León, sospecha que el Gobierno de España haya adoptado esta decisión ante la presencia de Pedro Sánchez de vacaciones en Lanzarote pasando sus vacaciones y que los migrantes pudieran acogerse al asilo político

EFE Los 49 polizones a bordo de un remolcador de Senegal serán atendidos en Lanzarote El desembarco se realizará en el puerto de Arrecife por razones humanitarias, pese a la negativa del armador a pagar la fianza impuesta

Alberto Valdés/Efe Policías y supervivientes del cayuco naufrado en el Hierro: un reencuentro que pone la piel de gallina Agentes que intervinieron tras el vuelco de la embarcación en mayo visitan a los migrantes en Las Raíces

Andrea Saavedra Canarias reclama fondos al Estado para evitar excusas en el reparto de menores El Gobierno autonómico insiste en la necesidad de aumentar los recursos para que otras regiones no sigan el ejemplo de Madrid