Vox rechaza el traslado de menores migrantes a Extremadura y el PSOE acusa a Guardiola de "indignidad"

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha iniciado este lunes el traslado de menores migrantes no acompañados desde las Islas Canarias a la Península. De momento se sabe que, para empezar, serán diez derivaciones, pero no se han desvelado los lugares de llegada ni cómo seguirá el proceso. El Gobierno ha determinado que Extremadura puede atender a 159 inmigrantes. La Junta, que finalmente acogerá a estos jóvenes, tiene el proceso recurrido ante el Supremo (junto con otras comunidades del PP) y alega que, de las 344 plazas disponibles, ya tiene 374 ocupadas. Viene pidiendo "equidad, corresponsabilidad y recursos suficientes" al Gobierno para garantizar una "atención digna y justa" y no "hacinar" a los migrantes. Sea como sea, lo cierto es que este asunto ya capitaliza la actualidad regional.

De un lado, la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha señalado este lunes que la presidenta de la Junta, María Guardiola, es la "campeona de la indignidad humana" por la utilización que, a juicio del PSOE, está haciendo del reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas "para atacar al Gobierno central".

La portavoz ha realizado estas declaraciones el mismo día que el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de mantener una "desinformación absoluta" sobre el reparto de menores, así como de "colapsar" los sistemas de acogida autonómicos "sin coordinación ni recursos suficientes". Bautista ha añadido que muchas comunidades, a excepción de Cataluña y País Vasco, actúan "con solidaridad" y han acogido a los menores "con toda la dignidad, y dándole lo que les niega el Gobierno de España".

"Tierra de acogida"

En declaraciones difundidas a los medios, Vega ha subrayado que "no todo vale para atacar al Gobierno de España" y ha recomienda a Guardiola que pregunte a sus compañeros de partido de Canarias. En su opinión, la presidenta extremeña es la "campeona de los recortes en cooperación", la "falsa moderada que olvida" que Extremadura es una "tierra de acogida" y que los son "gente decente y solidaria".

Vega ha subrayado que estos menores son personas, de menores de edad, y que "la misma que señalaba y que renegaba de sus socios de la extrema derecha por aquello de la deshumanización de las personas inmigrantes, ahora es la campeona de la indignidad humana".

¿"Alguien se cree que Extremadura no tiene capacidad para acoger a 159 menores no acompañados?", ha remarcado Vega, para añadir que hacer "ruido" con una materia "tan sensible" como esta "demuestra que el PP "no tiene la necesidad de acudir a Vox para demostrar su peor versión".

Vox acusa al PP de seguir la agenda del PSOE

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha rechazado el traslado de menores migrantes no acompañados a Extremadura (llegarán 159 según ha establecido el Gobierno) y ha acusado al PP de "seguir la agenda del PSOE" en este sentido.

"No se debe aceptar el traslado de más menores no acompañados a nuestra comunidad", ha señalado Fernández Calle, para quien el "problema no es la cifra" de menores que vendrá sino "que se está alimentando un efecto llamada que, a la larga, multiplicará las llegadas".

"Oposición frontal"

Así, el diputado autonómico ha señalado que la posición de su partido "no ha cambiado respecto a este asunto un ápice". "Oposición frontal a la inmigración ilegal y devolución de todos los ilegales que entran en España. Y si son menores, que eso está por ver, porque la inmensa mayoría no lo son, devolución a sus padres en sus países de origen, que es donde mejor pueden estar", ha señalado en nota de prensa.

Para el portavoz parlamentario, la política del PSOE de "puertas abiertas" lo único que hace es "fomentar el efecto llamada y repartir el problema por toda España en vez de atajarlo" y, en el caso de Extremadura, ha acusado al PP de "callar y consentir el problema, destinando además recursos que necesitan los extremeños para dedicarlos a estas personas que han entrado de forma ilegal".

Además, ha criticado las palabras de la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien pidió "equidad, corresponsabilidad y recursos suficientes para garantizar una atención digna y justa a los menores".

"Deberían estar con sus familias"

Para Vox, esta posición es "otro error más del Gobierno de Guardiola", ya que "Extremadura tiene carencias muy importantes como para preocuparse de la acogida de estos menores, que deberían estar con sus familias en sus países de origen".

"Si se siguen fomentando las políticas de puertas abiertas, cada vez serán más los menores que llegan a nuestras costas. Y serán más los problemas para quienes ya viven en nuestra tierra", ha insistido.

De esta forma, Vox ha exigido que se prioricen los recursos en las "necesidades reales de los extremeños y que se adopten políticas firmes para frenar la inmigración ilegal".