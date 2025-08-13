Canarias vive el mes de julio más lluvioso de su historia con máximas de hasta 40 grados

Canarias acaba de atravesar su julio más húmedo de la serie histórica, es decir, de los últimos 64 años, con máximas de hasta 40 grados. Y es que, aunque llovió relativamente poco –apenas se acumularon 3,3 litros por metro cuadrado en el mes–, esta cifra cuadriplica los valores normales para la época, ya que los meses de verano en Canarias se caracterizan por ser los menos lluviosos del año.

Así lo pone de manifiesto el Avance Climatológico de Julio en Canarias, publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que pone de manifiesto que este fue un mes de vaivenes meteorológicos entre las lluvias y el calor extremo.

En este sentido, la Aemet insiste en que "aunque débiles", las precipitaciones fueron "altas" para la época. La provincia más lluviosa fue la de Santa Cruz de Tenerife, que registró 5,2 litros por metro cuadrado. En Las Palmas de Gran Canaria llovió considerablemente menos –1,8 litros por metro cuadrado–, pero estas precipitaciones quintuplicaron los valores normales.

Todo esto ocurrió en un mes cálido, con los termómetros marcando temperaturas 0,7 grados por encima de lo habitual, y con máximas que llegaron a rozar e incluso alcanzar los 40 grados en algunos puntos (como el caso de la Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria) o rozándolos. De hecho, el que también fue el punto más lluvioso de las Islas (Las Mercedes, en La Laguna), llegó a registrar una máxima de 39,2 grados pocos días después.

Once días de lluvia

Las precipitaciones ocurrieron en dos episodios concretos: el primero entre los días 6 y 10 de julio; y un segundo a final de mes, entre el 20 y el 25. En ambos casos, las lluvias estuvieron provocadas por masas de aire húmedo que llegaron a las Islas con el empuje de los alisios.

Durante esos días, las zonas más húmedas se situaron al norte de Tenerife, donde se llegaron a registrar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas. Es el caso de Las Mercedes, en La Laguna, o La Matanza de Acentejo, donde enclaves donde, además, llovió con bastante intensidad, pues en ambos casos hay registros de acumulaciones de más de 9 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

Durante el mes también se produjeron bastantes precipitaciones en San Andrés y Sauces (La Palma), Agulo (La Gomera) y Valverde (El Hierro), todas ellas con acumulados de más de 10 litros por metro cuadrado en todo el mes.

Tres episodios de calor

Por su parte, el calor se disgregó en tres episodios, intercalados por intervalos de varios días en los que la temperatura media permaneció en valores más habituales para la época. El primer episodio cálido se produjo a primeros de mes. Entre el 1 y el 5 de julio, se registró una anomalía de 2,8 grados.

El siguiente ocurrió entre los días 15 y 18, que se convirtió en el más intenso del mes. En este episodio se alcanzó una anomalía de 6 grados con respecto a lo habitual. El tercer episodio se produjo a final de mes, entre el 27 y 28, con una anomalía de 3 grados.

En todos los casos, los episodios se produjeron como consecuencia de una intrusión de aire sahariano, con vientos de componente sur y siempre con calima en altura.

Un año seco

Aunque escasas, estas precipitaciones y las que se han producido a lo largo del año, han ayudado a mitigar el golpe de la sequía. Canarias está viviendo un año hidrológico seco, pero tan solo un 20% de precipitaciones le separan de ser normal.

Este año ha llovido un 82% de lo habitual en toda Canarias. En total, desde octubre de 2024, se han acumulado 212 litros por metro cuadrado, lo que lo convierte en el decimo séptimo año más seco de la serie.

La sequía es más intensa en la provincia oriental, donde solo ha llovido un 70% de lo habitual para la época. En Santa Cruz de Tenerife – que duplica los registros de precipitación acumulada de Las Palmas–, ha llovido un 89% de normal.

Un 43% de noches tropicales

Pese a que, de momento, el de 2025 no ha sido un año tan cálido como sus antecesores, es el quinto año con más noches tropicales desde 2020. En concreto, el 43,7% de las noches han tenido temperaturas por encima de los 20 grados en las Islas hasta el momento. Eso supone una media de 13 noches tropicales por estación y que ya el 96% de estas zonas vigiladas han registrado alguna de estas calurosas madrugadas.

Los años con más noches tropicales han sido, por orden, 2020 (45,67%), 2022 (45,57%), 2023 (45,40) y 2015 (43,93%).

Este indicador se mide desde el año 2014 pero ya hay estudios que confirman que las noches tropicales se han duplicado desde el siglo pasado. Según un estudio de la ULL, Los canarios que vivieron en la década de 1970 sufrían cada año prácticamente la mitad de las noches tropicales que sufren ahora los isleños.Por aquel entonces, cada año se podían contabilizar 67.

Pero esas noches bochornosas se han ido incrementando con el tiempo de manera progresiva: los años de la década de los 2000 acumulaban una media de 108 noches tropicales, en la de 2010 fueron 126 y en lo que llevamos de este 2020 ya asciende a 126.