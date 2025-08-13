Así es la isla de Canarias donde el queso forma parte de la identidad canaria

En el interior de Fuerteventura, lejos del bullicio de las playas y del vaivén turístico de la costa, existe un rincón que huele a tradición y sabe a historia. Es el Museo del Queso Majorero, un lugar donde la cultura gastronómica de la isla se entrelaza con su paisaje volcánico, sus cabras y sus gentes.

Aquí no se viene solo a comer aunque es casi imposible irse sin catar un pedazo de este queso premiado en todo el mundo, sino a comprender por qué la relación entre la isla y su queso es tan profunda. El creador de contenido @specialsixyt lo define como “un lugar idílico para los amantes del queso” y asegura que la experiencia “vale la pena, sobre todo si eres residente canario por el precio y la cercanía”.

Un viaje por la identidad majorera

El recorrido del museo está organizado en torno a un patio central y se divide en diferentes espacios temáticos. El primero, dedicado al origen volcánico de Fuerteventura, introduce al visitante en la geografía y biodiversidad de la isla. Después, llega el turno de la auténtica protagonista: la cabra majorera.

Esta raza autóctona, adaptada a un clima seco y a una vegetación singular, es la responsable de la leche que da forma al Queso Majorero, un producto con Denominación de Origen Protegida que ha recibido premios internacionales, como el reciente galardón al queso Maxorata en el World Championship Cheese.

“En el museo no solo se habla de queso”, comenta. “También te explican sobre la arquitectura tradicional majorera, como los pajeros, y sobre los molinos que forman parte del paisaje”.

Tipos de queso / Museo del queso majorero

Del corral a la mesa

Una de las secciones más visitadas es la que muestra el proceso de elaboración del queso, desde el ordeño hasta el prensado y maduración. El visitante descubre cómo técnicas centenarias conviven hoy con procesos modernos, y cómo la dieta de la cabra basada en plantas endémicas imprime al queso aromas y sabores únicos.

La parte final del recorrido es, para muchos, la más esperada: la degustación. No incluida en la entrada general y sujeta a disponibilidad, permite probar distintas variedades de Queso Majorero, desde el tierno hasta el curado untado en pimentón o gofio.

“Yo aproveché el viaje para probar quesito y saber cómo se hace”, cuenta el creador. “No tienes que ser muy amante del queso para disfrutarlo, porque la parte histórica y cultural también engancha”.

Visita práctica y accesible

El Museo del Queso Majorero se encuentra en la Calle Virgen de Antigua km 20, en el municipio de Antigua. Abre todos los días, el horario de mayo a octubre, es de 10:00 a 18:00 horas. Las entradas cuestan 5 euros para adultos y 3 euros para niños, con descuentos para residentes por 2,5 y 1,5 euros, respectivamente.

También existe una entrada conjunta que incluye la visita al Museo de las Salinas del Carmen y al Centro de Interpretación Los Molinos, ideal para quienes quieran aprovechar el día para sumergirse de lleno en la historia y cultura de Fuerteventura.

Recorrer este museo es oler la tierra volcánica, escuchar el viento que mueve las aspas de los molinos y, sobre todo, saborear un producto que forma parte del alma de la isla. Como concluye el creador de contenidos, “vale la pena visitarlo, y si eres residente, más aún. Es un plan redondo para conocer la isla desde dentro y llevarte su sabor en la memoria”.