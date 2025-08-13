Narvay Quintero: "La UE es hipócrita, apuesta por el consumo local y compra fuera"

En plena batalla contra la filoxera, Quintero reflexiona sobre los dos años de legislatura. Tiene varios frentes abiertos, pero lo que más le preocupa es que Europa respete el estatus de las RUP en la política agraria común.

Todas las miradas están ahora puestas en la filoxera. ¿Está la plaga controlada?

Todavía no lo podemos considerar una plaga, son focos. Y afecta a menos de un 2% de la viña de Tenerife. Desde el 31 de julio hemos trabajado muchísimo. Hemos recorrido más de 35 hectáreas y solo se ha encontrado en 18 matas. Ahora estamos analizando todo porque hay varios tipos de filoxera. Unas son más dañinas y otras solo afectan a la hoja. En ningún caso afecta a la uva ni a la calidad del vino. Lo primero es contener la posible expansión. Se va a sacar una orden que prohíbe el movimiento de material vegetal entre islas y entre zonas limítrofes para evitar que se propague. También se fijarán indicaciones para la gente que trabaja en el enoturismo. Medidas de control a la entrada de las bodegas y la salida de los turistas. Y también medidas para que se desinfecte el material que se está usando en las fincas, ahora que estamos con la vendimia. Y, si se incumple, habrá sanciones. El bicho ha entrado del exterior y vamos a ser muy duros con el Estado, con el Gobierno de España, porque ellos tienen las competencias en Sanidad Exterior y en Fronteras. El daño que cause el bicho será su responsabilidad. Vamos a ser muy duros y exigir un mayor control.

En un escenario de expansión de la plaga por todo el Archipiélago, ¿hay alguna variedad canaria en peligro?

El Gobierno de Canarias las tiene en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA). Tenemos todas las variedades autonómicas completamente libres de plagas. Tenemos un banco de germoplasma, de variedades que incluso están en proceso de saneamiento, con lo cual están garantizadas. Hay que dar un mensaje serio y contundente, pero también de tranquilidad, porque solo se ha encontrado focos en vides abandonadas. La filoxera en Canarias no está teniendo incidencia en las vides que están cuidadas, que están en producción, que están tratadas. Solo en aquellas abandonadas y, además, en un lugar muy concreto.

La Unión Europea mantiene restricciones de entrada de pollo de Brasil por un foco de gripe aviar. Recuerda un poco a lo ocurrido con la papa de Reino Unido hace ahora dos veranos. ¿Hay posibilidades de desabastecimiento?

Yo creo que no. En el caso de la papa si era un riesgo porque importamos la semilla. No teníamos papas. En este caso hablamos de pollo importado. Lo que está pasando nos tiene que hacer reflexionar sobre el nivel de autoabastecimiento. Hay una contradicción en Europa, que nos dice que tenemos que consumir producto local y al final cierra acuerdos con países de Latinoamérica para que se produzca ahí y nos envíen la alimentación. Es hipócrita por parte de Europa, ya lo he dicho varias veces. Además, en esos países producen como les da la gana, con productos que aquí no se pueden utilizar porque son venenos. Y tienen otras plagas y enfermedades. Tenemos que apostar mucho más por la producción local para evitar que cualquier desestabilización en el mundo globalizado nos pueda afectar como pasó con la papa.

En Canarias recibimos millones de turistas cada año, lo que incrementa la demanda de alimentos. ¿Cómo se puede aumentar el autoabastecimiento sin que el sector se vea desbordado o se recurra masivamente a la importación?

Haciendo lo contrario que está haciendo Europa ahora. Tenemos que entender que la alimentación es básica para el ser humano, pero que tiene un coste y que tenemos que garantizar la renta de los productores. El sector tiene que recibir ayudas para compensar los costes. Nadie quiere pagar un kilo de papa a cinco euros, pero no podemos pretender pagarle al agricultor 60 céntimos porque si no, pierde dinero. Tenemos que llegar a un equilibrio con compensaciones para el agricultor. Si no pasa eso, la gente abandona y no produce y tenemos que importar. Entonces, la conciencia es importante, comprar producto local, pero también el apoyo de las administraciones públicas. Y cuando tengamos que poner aranceles o restricciones a los productos que entran de fuera, para que cumplan la misma normativa que los de aquí, pues debemos hacerlo. No se puede permitir que los de fuera tengan una normativa más laxa que los de aquí.

Lleva ya dos años al frente de la Consejería. ¿De qué se siente más orgulloso?

Estamos cerrando el decreto de directrices de ordenación del suelo rústico para ganadería y agricultura, es decir, definir lo que se puede plantar y lo que no en Canarias. Por otro lado, hemos conseguido estabilizar un sector ganadero que con la guerra de Ucrania y el aumento de los forrajes tuvo una tensión muy grande. Hemos dado ayudas directas y también hemos modificado definitivamente el sistema de compensación de alimentación animal. También hemos logrado, con fondos propios, compensar los más de 16 millones de euros al sector agrícola y ganadero del Posei, para que estuvieran de alguna manera esas ayudas prometidas. Hemos simplificado la administración. Y con el tema del agua hemos hecho una planificación de riego y almacenamiento.

¿Qué le queda por conseguir antes de dejar el cargo?

No depende de nosotros, pero sí me gustaría conseguir que la política agraria común en Europa, lo que es el Posei, tenga la repercusión y la importancia que nosotros le hemos dado en las RUP y se adapte a las regiones ultraperiféricas. También esperamos que el Gobierno de España pague el Posei adicional, que es su competencia. Y poder aumentar ese nivel de autoabastecimiento en algunos sectores. También formar, innovar y modernizar y lograr que el sector tenga una renta digna. Son empresarios. Si no la tienen, no lograremos que la gente joven venga al sector. Este año hemos triplicado las solicitudes de ayudas de jóvenes ganaderos y agricultores respecto a las etapas anteriores. Eran 42 al año y ahora este año han sido 140.

Precisamente la falta del relevo generacional es uno de los grandes problemas del sector...

Exacto. La clave, como te digo, está en tener una renta digna. Y no es un problema solo de Canarias, es un problema de Europa. Y nosotros estamos apostando por aumentar las ayudas a los jóvenes.

Hemos hablado de agricultura y de ganadería, pero la pesca tampoco lo está pasando bien. La campaña de atún rojo ha sido, según los productores, un desastre. ¿Se plantean activar más ayudas?

Los pescadores salen a la mar y salen preparados. Pero, además de estar dados de alta e informados, también tiene que haber pescado. Al final es algo que no depende ni de ellos, ni de nosotros. Depende de las condiciones. Desgraciadamente ningún túnido está pasando por Canarias como debería y eso ha hecho que este año esté siendo un mal año de pesca. Nosotros a principio de año sacamos una ayuda para compensar los sobrecostes y estamos pagando el Poseican. Acabamos de pagar el de 2022, pero cuando llegamos no se había pagado ni el de 2020. Es decir, es la primera ayuda en cuatro años. Hemos pagado ya dos Poseican y esperamos pagar el tercero a final de año para poder compensar ese mal año a los pescadores. También estamos con el Gobierno de España regulando y modificando el real decreto para intentar que sea mucho más flexible, no solo la pesca, sino el traspaso de cuotas y algunas otras medidas para que sector tenga soluciones para cuando el atún no pasa por Canarias.

El éxito de los productos canarios y la creciente visibilidad de la gastronomía local parecen abrir una ventana de oportunidad. ¿Está Canarias preparada para aprovechar ese tirón?

Está completamente preparada. Hemos hecho programas de promoción con productos locales y los chefs hoy en día están completamente preparados. De hecho, el 80% de los turistas que viajan a las Islas valoran positivamente la gastronomía basada en nuestros productos. Se puede decir que Canarias tiene un turismo gastronómico importante y estamos completamente preparados. La evolución que ha tenido Canarias en los últimos 10 años, es la mayor de todas las regiones de España.