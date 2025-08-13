Pedro Sánchez y Clavijo se reunirán el próximo lunes en Lanzarote para hablar sobre migración, agenda canaria y presupuestos
El presidente del gobierno canario espera que los compromisos que se alcancen sean "ejecutados y cumplidos" por parte de los diferentes Ministerios.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que se reunirá con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el próximo lunes 18 de agosto en Lanzarote aprovechando la estancia veraniega del presidente del Gobierno en la isla, adelantando que se abordarán temas como migración, agenda canaria y asuntos presupuestarios.
En una entrevista realizada en TVE Clavijo ha confirmado que recientemente se ha cerrado la fecha oficial del encuentro que mantendrán ambos presidentes en la isla de Lanzarote a partir de las 16.30 horas.
Y es que Sánchez se encuentra actualmente en Lanzarote por sus vacaciones, por lo que ambos dirigentes se verán en época estival como ya ha ocurrido otros años.
Compromiso
En cualquier caso, Clavijo ha adelantado que se abordarán asuntos como el tema migratorio, la agenda canaria, temas presupuestarios y acciones del Gobierno, pero ha dicho que espera que los compromisos que se alcancen sean "ejecutados y cumplidos" por parte de los diferentes Ministerios.
En concreto, se ha quejado de que los compromisos que se adquirieron en el despacho anterior en la isla de La Palma "no se han cumplido": "Yo puedo entender la situación política, pero sí sí espero que de esta reunión y esos acuerdos pues salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses"
