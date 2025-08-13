En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Alexandra Socorro
El Estado echa el freno al ritmo de traslado de menores a la Península
La directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, asegura que los desplazamientos continúan con "incertidumbre"
V. M. / P. Á. / M. C. / A. S.
Gijón acoge a los diez primeros menores migrantes trasladados desde Canarias
El Principado fue informado de la decisión, pero el Ayuntamiento, que la desconocía, denuncia la "deslealtad institucional"
Eloy Vera
La historia de César, un salvadoreño deportado por Trump que termina en Fuerteventura
César Méndez salió más tarde ese día de su casa para ir a trabajar, cuando fue a subirse al coche lo pararon, lo pusieron contra la pared y lo esposaron. Había caído en la redada antimigratoria de Trump que le condenaba a dejar Estados Unidos tras 20 años residiendo en el país.
EFE
La mayoría de los polizones del buque llegado a Lanzarote piden asilo tras pasar a disposición judicial
44 de los 49 polizones que llegaron en un remolcador procedente de Senegal al Puerto de Arrecife han pedido ser asilados
Clavijo considera que "hay cierta improvisación" en el Gobierno para el traslado de los menores migrantes asilados
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este lunes que "hay cierta improvisación y quizás falta de concreción" por parte del Gobierno de España en cuanto al traslado de los menores migrantes no acompañados con protección internacional de asilo.
EFE
Un remolcador con 49 polizones a bordo llega a Lanzarote procedente de Senegal
La embarcación, con destino al puerto de Amberes (Bélgica), atracó en el Puerto de Los Mármoles (Arrecife) hacia las 18.00 horas
Isabel Durán
El Estado envía ‘in extremis’ los papeles para derivar a los menores asilados
Migraciones espera a última hora del viernes para completar la documentación necesaria para el traslado de 10 menores asilados
La Provincia
Arrecife pide aclarar el atraque de un barco con 49 polizones procedente de Senegal
El alcalde, Yonathan de León, sospecha que el Gobierno de España haya adoptado esta decisión ante la presencia de Pedro Sánchez de vacaciones en Lanzarote pasando sus vacaciones y que los migrantes pudieran acogerse al asilo político
EFE
Los 49 polizones a bordo de un remolcador de Senegal serán atendidos en Lanzarote
El desembarco se realizará en el puerto de Arrecife por razones humanitarias, pese a la negativa del armador a pagar la fianza impuesta
Alberto Valdés/Efe
Policías y supervivientes del cayuco naufrado en el Hierro: un reencuentro que pone la piel de gallina
Agentes que intervinieron tras el vuelco de la embarcación en mayo visitan a los migrantes en Las Raíces
