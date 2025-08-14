La campaña de donación de sangre en Canarias se refuerza, ¿dónde puedo hacerlo?

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) habilitará durante la próxima semana diferentes puntos de donación de sangre en el archipiélago para facilitar a la ciudadanía la contribución con este acto altruista y necesario para el buen funcionamiento del sistema sanitario.

Con la llegada del verano, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia apela a la solidaridad de la ciudadanía, destacando la necesidad de mantener las donaciones de sangre durante esta época del año. El objetivo de estas jornadas de donación es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de donar sangre de forma regular para mantener un nivel óptimo de reservas y asegurar el suministro a los centros hospitalarios durante los meses de verano.

Por ello, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia insiste en que con un pequeño gesto como es la donación de sangre se pueden salvar hasta tres vidas.

Dónde donar sangre el fin de semana

En Las Palmas de Gran Canaria, la unidad móvil se ubicará en la avenida José Mesa y López, esquina con calle Galicia, el sábado 16 de agosto, de 9:45 a 14:00 y de 16:45 a 21:00 horas.

Este puente se puede donar sangre en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, donde una unidad móvil permanecerá instalada en el casco histórico, en la plaza de la Catedral, calle Obispo Rey Redondo, el viernes 15 de agosto. El horario de atención al donante será de 10:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:15.

Donar sangre en Gran Canaria

La próxima semana comienza la campaña de donación en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. La unidad móvil se instalará en la avenida de Canarias, en Vecindario, junto al banco Bankinter, en horario de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30, de lunes a viernes.

Además, en Las Palmas de Gran Canaria, desde el lunes 18 hasta el miércoles 20 de agosto, se celebrará una campaña de donación de sangre en la calle Tenerife, esquina calle Albareda. El horario de atención será de 10:00 a 14:00 y de 16:45 a 21:00 el lunes y el martes, mientras que el miércoles el horario de finalización se adelanta hasta las 20:45 horas.

El jueves y viernes, una unidad móvil del SCS atenderá a todas aquellas personas que deseen donar en la plaza de la iglesia de La Aldea de San Nicolás, desde las 9:30 hasta las 13:15 y de 16:30 a 20:15 horas. Esos días también se podrá donar en el local situado junto a la administración de loterías del centro comercial Alcampo, en Telde, siendo el horario de atención al donante de 17:00 a 20:45.

Puntos fijos

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, el ICHH pone a disposición de la población su sede en la calle en Alfonso XIII, número 4, en Las Palmas de Gran Canaria, de 9:15 a 20:00 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes).

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, en calle Guatiza, sin número, permanecerá abierto al público de lunes a miércoles de 17:15 a 20:15 horas, y el jueves y viernes, el horario será de mañana, de 10:15 a 13:15 horas (excepto festivos).

También se puede acudir a otros puntos fijos de la Red Transfusional Canaria (sin cita previa) como el Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias, de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30; el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, de lunes a viernes, de 8:30 a 19:30 y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 10:00 a 19:30 horas, salvo festivos (cuenta con vado para donantes en ambos casos).

Por último, en el Hospiten Roca San Agustín, se puede donar con cita previa telefónica, llamando al 928 301 012 (opción 8), el martes y miércoles, de 8:00 a 14:00 horas (excepto festivos).

Dónde donar en Fuerteventura

La próxima semana, el equipo de extracción se traslada hasta el municipio de Tuineje. Se instalarán en el interior del centro de mayores de Gran Tarajal, para atender a todos los donantes y residentes de la zona. El horario de atención al donante será de lunes a miércoles de 17:00 a 20:30 y el jueves y viernes de 10:00 a 13:30 horas.

Asimismo, se puede donar en el Hospital General de Fuerteventura, ubicado en la carretera del aeropuerto, kilómetro 1, donde se encuentra el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria en la Isla. Este punto también estará operativo de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas y se recomienda pedir cita previa llamando al 928 546 684.

Dónde donar sangre en Lanzarote

En Lanzarote, la unidad móvil permanecerá instalada junto al Centro Comercial Open Mall, en la calle León y Castillo, número 156. El horario de atención al donante es de lunes a miércoles de 16:45 a 21:00, mientras que el jueves y viernes es de 9:45 a 14:00 horas.

También, en la isla permanece operativo en la isla, el punto fijo de donación de sangre de la Red Transfusional Canaria, en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, en la carretera de Tinajo, número 2. El horario es de lunes a viernes de 8:30 a 13:00, excepto festivos.

Dónde donar en Tenerife

Del 18 al 22 de agosto se podrá donar sangre en La Orotava, en el Multicentro Comercial El Trompo, sector 10, Las Arenas, salida 36 de la TF-5, en la sala de donación situada junto al China Town. El horario de atención al donante será de lunes a viernes de 10:15 a 13:30.

Asimismo, habrá una campaña de donación en el municipio de Adeje, donde la unidad móvil se instalará junto a la tienda Leroy Merlin. El horario del lunes será de 11:00 a 13:15 y de 17:30 a 20:15, mientras que el martes se podrá donar de 10:30 a 13:15 y de 17:30 a 20:15 horas.

También se realizarán extracciones en la unidad móvil instalada frente al Centro de Salud de Las Chafiras, en el Llano del Camello, del municipio de San Miguel de Abona. El equipo de extracción allí desplazado atenderá a la población donante el miércoles 20 de agosto de 11:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:30 y el jueves 21 de 10:15 a 13:30 y de 17:15 a 20:15 horas.

Por último, el viernes 22 de agosto la unidad móvil se instalará en San Cristóbal de La Laguna, en la plaza de la Catedral, en horario de 10:00 a 13:45 y de 17:00 a 20:15.

Puntos fijos

Asimismo, se puede acudir a donar al punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, número 14, de lunes a viernes de 9:15 a 20:30 horas.

También, en el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, en la calle Arguayoda, número 2, se podrá donar la semana próxima de lunes a viernes de 10:15 a 13:30 y de 16:15 a 19:30 horas. Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518, excepto festivos.

En lo que se refiere a los puntos fijos de la Red Transfusional Canaria, en el Hospital Universitario de Canarias, en la carretera general C-822, La Cuesta-Taco, planta 0, junto a los ascensores, se puede donar (sin cita previa) de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. Teléfono: 922 678 670.

En el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en la carretera del Rosario sin número, Planta 0 - Bloque Central, de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. Sin cita previa. Teléfono: 922 602 060.

Además, también se puede donar en el Hospiten Bellevue, en la calle Alemania, número 6, del Puerto de la Cruz, con cita previa 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos).

En el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna, número 53, se puede donar de lunes a viernes, de 10:30 a 12:30 horas, excepto festivos.

Dónde donar en La Gomera

El Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en la calle El Larguero, s/n, cuenta con un punto de extracción en el que se puede donar sangre de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos).

Dónde donar en El Hierro

El Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en la calle Barriales, número 1, cuenta con un punto fijo de extracción en el que se puede donar, sin cita telefónica. Las donaciones se podrán efectuar los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos.

Donar en La Palma

El Hospital Universitario de La Palma, en la calle Buenavista de Arriba, s/n, en Breña Alta, cuenta con un punto fijo de extracción en el que se puede donar de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 y los viernes de 10:00 a 15:30 horas. Los domingos se puede donar de 13:00 a 20:00 horas. Este punto de donación pone a disposición de los donantes los siguientes números de atención telefónica: el 922185321 y 922 185 320.

Requisitos para donar

Para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos indispensables. Es necesario tener entre dieciocho y 65 años (hasta setenta si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.