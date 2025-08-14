Canarias elabora un manual para 'pintar de verde' y sombrear las calles

Un proyecto pionero para integrar la naturaleza en pueblos y ciudades y donde las especies autóctonas ‘invadan’ los espacios verdes de los municipios canarios. Bajo esa idea, la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario, a través de la empresa pública Gesplan, está a punto de presentar un manual, tanto física como digitalmente, que oriente a los ayuntamientos isleños en la planificación de un modelo urbano que combine edificaciones con jardines o parques. Un documento que reúne fichas técnicas de especies autóctonas de Canarias como dragos, sabinas, pinos canarios o aceviños, seleccionadas por su idoneidad para el ajardinamiento urbano.

Esta guía está dirigida, principalmente, a técnicos municipales, arquitectos y expertos en planeamientos urbanos que estén inmersos en la creación de espacios urbanos y la integración de flora autóctona y adaptada a las condiciones meteorológicas de cada isla.

Adecuar las ciudades a las zonas verdes

«Se trata de intentar adecuar nuestras ciudades al cambio hacia zonas verdes, de sombra, poder hacerlo de una manera lo más ecológicamente posible con especies naturales de aquí», señala el director general de Organización del Territorio, Onán Cruz.

Ejemplos de esta sinergia ciudad-zona verde son el parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife, un jardín botánico urbano con especies tropicales; el parque Doramas, en Las Palmas de Gran Canaria, que mezcla un espacio ajardinado con esculturas y estanques; o el parque de La Granja, en la capital tinerfeña, que mezcla rincones destinados para el ocio con otros para la práctica deportiva.

Sombra, flores o consumo de agua

Con esta planificación se evitaría, por ejemplo, la situación actual que presentan muchos paseos, aceras o carreteras en las Islas donde, debido a las raíces de los árboles, se encuentran en mal estado e intransitables. Esto, principalmente, se debe a que «el soporte o cajón donde está la tierra para contener el árbol no es el adecuado a las raíces», explica Cruz. Un factor que tiene en cuenta el manual donde, además, se desglosa el tipo de sombra que da, si es más denso o menos denso, si tiene flores y, en caso de tenerlas, el color, e incluso el consumo de agua.

Un arduo trabajo de algo más de dos años que se plasma en dos ‘catálogos de vegetación autóctona para entornos urbanos’. Un primero, que se presentará el próximo mes, en el que se detallan todas las necesidades de los municipios canarios desde la cota cero hasta los 300 metros de altitud. Un segundo, que prevén esté listo el próximo año, para los lugares con más de 300 metros sobre el nivel del mar.

Una plataforma digital

«Sería inviable casi imprimir un ejemplar para cada persona que lo necesitara así decidimos poner en marcha una plataforma digital donde, de manera didáctica, fácil y rápida, pudiera ser consultada toda la información publicada», comenta Cruz. Una web que estará disponible en las próximas semanas.

«En ningún momento es obligatorio el uso de esta estrategia para el replanteamiento urbano de un municipio sino que ya existe una referencia donde acudir cuando se quiera introducir más zonas ajardinadas», explica Cruz.

Esta iniciativa promueve la creación de espacios multifuncionales, saludables, con sombra e incluso terapéuticos. La presión urbanística y turística a la que se encuentran sometidos algunos municipios en Canarias como Teror, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o Puerto de la Cruz, dificulta la expansión de áreas verdes donde ir a pasar un rato de ocio o promover actividades, tanto para mayores como para los más pequeños.

Creación de empleo

No solo eso, sino que también se fomenta el empleo. «Desde el minuto uno que nos pusimos manos a la obra con la idea, se crean puestos de trabajo. Una vez se presenten los documentos, continuará el trabajo en otra escala», señala Cruz.

Una labor que consistirá, entre otras, en el mantenimiento de los entornos, la prevención de plagas o enfermedades en las especies o, incluso, el cultivo de aquellas especies autóctonas que se encuentren en peligro de extinción.