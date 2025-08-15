Así es la construcción más inesperada que encontrarás en esta playa canaria

La playa de Cofete, en Fuerteventura, es un lugar que intimida y enamora a partes iguales. El viento dibuja dunas que cambian de forma cada hora, las olas rompen con una fuerza que parece de otro mundo y, en mitad de ese escenario infinito, una construcción de piedra y cal asoma, casi tragada por la arena.

Es un cementerio que, como cuenta el creador de contenido @specialsixyt, es uno de los más insólitos de Canarias.

La primera vez que lo vio en fotografías, la pregunta fue inevitable: “¿Por qué hay un cementerio abandonado dentro de una de las playas más famosas de Canarias?”. La respuesta lo llevó al siglo XIX, cuando los habitantes de este rincón remoto tomaron una decisión que cambiaría su manera de despedir a los suyos.

De camino imposible a descanso eterno

En la década de 1800, Cofete era un poblado aislado del mundo. Para llegar a la iglesia más cercana, donde se realizaban los entierros, había que recorrer cerca de 40 kilómetros por caminos abruptos. El transporte de un difunto podía durar horas, incluso días, atando el cuerpo a un dromedario o a un burro.

El viaje era tan complicado que, finalmente, los vecinos decidieron construir su propio cementerio junto al mar. Y el lugar elegido no pudo ser más sobrecogedor: la misma playa donde, siglos después, se rodarían escenas de películas como El planeta de los simios o Star Wars.

Aquí, entre olas y viento, comenzaron a enterrar a sus muertos, en ceremonias en las que no había cura presente. El sacerdote del municipio no se desplazaba hasta Cofete, así que el sepelio corría a cargo de los propios vecinos.

Arena que engulle la memoria

Los enterramientos continuaron hasta 1956. Desde entonces, el cementerio quedó abandonado, expuesto al paso del tiempo y al avance implacable de la arena. Hoy, el peso de las dunas empuja lentamente la puerta de madera, que amenaza con ceder y romperse.

El lugar conserva una atmósfera única: cruces que se confunden con las piedras, lápidas semienterradas y objetos personales dejados por familiares que todavía recuerdan a los suyos.

Sin embargo, como lamenta el creador de contenidos, no todo lo que queda es respeto. “No es normal que en una playa tan recóndita haya basura y que incluso dentro del cementerio la gente no respete las cosas”.

Mirador de los Canarios, en la localidad de Pájara, Fuerteventura, con vistas sobre Cofete. / Lex Thoonen

Un rincón bello y frágil

Cofete no es un lugar de fácil acceso. Para llegar, hay que recorrer un largo tramo de pista de tierra desde Morro Jable, atravesando la península de Jandía.

La playa se extiende por kilómetros de arena dorada y está rodeada por montañas que parecen custodiarla del mundo exterior. Muy cerca, se encuentra el mirador de Casa Winter, otro enclave cargado de historias y leyendas.

Este aislamiento ha protegido en parte la esencia de Cofete, pero no la ha librado del abandono. El cementerio, con su pequeño portalón y su placa con el recuento de difuntos, es hoy una cápsula de historia que se deshace con cada ráfaga de viento.

Entre olvido y leyenda

Más que un camposanto, el cementerio de Cofete es un testigo mudo de cómo la geografía y la soledad moldearon las costumbres de los primeros majoreros.

Es un recordatorio de que, en Fuerteventura, la vida y la muerte siempre han estado marcadas por el mar, el viento y la distancia.

“Tenía mucha más historia de la que pensaba”, concluye, después de caminar entre sus muros medio cubiertos de arena. Una historia que, pese al abandono, sigue resistiendo, igual que lo hacen las olas golpeando con fuerza, día tras día, contra el olvido.