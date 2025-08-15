Fernando Clavijo lamenta el fallecimiento de Javier Lambán, quien destacó por su "fuerte compromiso público y sólidos principios"
Clavijo envía su pésame a familiares y amigos del expresidente de Aragón
Europa Press
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado este viernes su más sentido pésame por el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, a quien ha recordado por ser una persona "con las ideas muy claras y principios muy cimentados".
"Pude compartir algunos eventos con él. Desde luego, el trato que tuve me permitió conocerlo como una persona con las ideas muy claras, y con los principios, desde luego, muy cimentados. Por lo tanto, quiero trasladar mi más sentido pésame a la familia", ha expresado Clavijo.
Las declaraciones del presidente canario se han producido ante los medios de comunicación con motivo de la festividad de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, una jornada que se celebra en el municipio tinerfeño de Candelaria.
"Siempre destacó por su fuerte compromiso público y sus sólidos principios", ha apuntado el presidente regional, minutos después, en su cuenta oficial de 'X', donde ha aprovechado para enviar el pésame a la familia y amigos del fallecido.
- Defensa cambia sus planes: el primer Eurofighter no llegará a Canarias
- Pedro Sánchez manda un conmovedor mensaje a una joven canaria que se plantó con una pancarta frente a La Mareta
- La jubilación parcial llegará a 4.000 empleados públicos en tres años
- Un masaje en esta playa de Canarias deja boquiabiertos a vecinos y turistas
- Los funcionarios canarios exigen igualdad con los laborales para la jubilación parcial
- La vida de los jóvenes migrantes sin papeles en Canarias: 'Trabajo como un animal
- Fuga de policías de municipios pequeños en Canarias por los bajos sueldos
- El Gobierno alarga la estabilización de 700 interinos hasta después del verano