De la conquista de Canarias a hoy: la historia que esconden los nombres de esta isla canaria

Los paisajes de La Gomera guardan secretos. Algunos se esconden en cuevas, otros en leyendas transmitidas de generación en generación, pero hay uno que se repite cada día, casi sin darnos cuenta: el de sus nombres.

La gestora patrimonial y divulgadora de historia canaria Elena Marrero (@elena_marrero) lo descubrió en cuanto supo que pasaría unos días en la isla.

“Pensé en muchos sitios, en historias que me han contado, en leyendas, pero la pregunta que más rondaba mi cabeza era: ¿Por qué la isla se llama así? ¿De dónde vienen sus topónimos?”.

Ese fue el punto de partida de un viaje filológico y cultural. Un recorrido que pasa por barrancos con nombres centenarios, pueblos que conservan su sonoridad indígena y raíces lingüísticas que conectan Canarias con el norte de África. “Supongo que, como se dice, la cabra tira pa’l monte, y mi corazón filológico no me dejaba hacer un vídeo de otra cosa sin hacer este primero” afirma con una sonrisa.

Hermigua: un nombre que viaja entre siglos y teorías

Elena empieza por Hermigua, cuyo sonido ha cambiado, pero no su esencia. “Aunque lo veamos con "h", esa letra se añadió en el siglo XVIII porque les parecía más fino. En los documentos antiguos aparece sin "h": Armiguan, Armigua, Hermiguan” explica. El filólogo Jesús Perera López recogió hasta cuatro formas diferentes con las que los vecinos llaman a su municipio.

“El nombre indígena era Mulagua o Armiguad. Algunos cronistas creen que viene de Miguan, un hombre que adivinó la llegada de los invasores por mar” relata. Otra hipótesis, propuesta por el lingüista Wölfel, lo vincula al término a-mulagwa, del amazigh mlagan, que significa “el lugar en donde se encuentran”.

Agulo: agua en lugar de ángulos

En redes sociales abundan vídeos que coronan a Agulo como uno de los pueblos más bonitos de España. Elena coincide, pero no se conforma con el tópico. “Se cree que el nombre viene de ‘ángulo’ por la forma del terreno, pero en documentos del siglo XVIII y en mapas más antiguos aparece como Agulo, Hangulo o Agula” señala.

La clave está en el agua, no en la geometría. “Es un topónimo indígena que ha resistido siglos sin reinterpretarse. Varios lingüistas lo relacionan con una raíz amazigh vinculada al agua. En el sur de Marruecos aún existe la palabra Agulu. Viera y Clavijo describía la villa de Agulo como un lugar con un estanque, dos molinos y muchos árboles frutales” añade.

Un nombre escrito en mapas del siglo XIV

El recorrido termina con el propio nombre de la isla. “La primera vez que aparece es en 1339, como Gomaria” explica Elena. Desde entonces ha tenido distintas formas, pero la raíz siempre se mantiene. Entre las teorías sobre su origen, destacan la que lo vincula a la tribu bereber Ghomara, la que lo asocia a árboles que daban goma, la que lo dedica a Aremoga, hija de un rey gomero, o la que lo relaciona con Gomer, nieto de Noé.

“Esta gente y su manía de cristianizarlo todo…” comenta. Lo que está claro, asegura, es que todos estos nombres han resistido el paso de los siglos y hoy son prueba viva de que la lengua es un patrimonio que debe estudiarse para comprender la historia de los pueblos.

Cada topónimo es una cápsula de tiempo. “Son ejemplos de que la lengua es un patrimonio que necesita ser estudiado para poder entender la historia de muchos pueblos” afirma. Hermigua, Agulo y La Gomera no son solo puntos en un mapa, sino testigos de una memoria colectiva que une continentes y siglos.