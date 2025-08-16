Luces y sombras cuatro años después de la erupción del Tajogaite

A poco más de un mes, el próximo 19 de septiembre, cuando se cumplan cuatro años de la erupción del volcán Tajogaite, La Palma sigue presentando luces y sombras en una recuperación que, aunque lenta, avanza tanto económica como socialmente. Eso sí, no exenta de algún altibajo que recuerda, que como el volcán, la vida va y viene. El sector más dañado, y que parece no remontar pese a la ayuda económica y el impulso administrativo, continúa siendo el platanero, donde el volcán arrasó con el 80% de la producción insular y más de 200 hectáreas de cultivo quedaron sepultadas bajo la lava. Algo estancado también está el turismo donde el peninsular sigue apostando por la Isla pero el extranjero comienza a resentirse. Sin embargo, no todo es negativo. La isla gana población, sube la creación de empleo, refuerza el mercado laboral e incrementa el PIB de los palmeros.

Al menos así lo detalla el ‘informe de coyuntura de la isla de La Palma, II trimestre de 2025’, elaborado por la consultora Corporación 5 a petición del Cabildo insular. Unos datos que, cabe matizar, no contabiliza los datos del pasado mes de julio cuando la isla duplicó su población por la celebración de las Fiestas Lustrales, la Bajada de la Virgen de Las Nieves, que llevaba diez años sin celebrarse.

Atrás quedaron las campañas de apoyo al plátano de la Isla, tras la erupción del volcán, y las ansias de consumidores nacionales y extranjeros que agotaban rápidamente cualquier existencia del producto estrella del campo palmero en las fruterías o en los supermercados.

Cae la exportación de plátanos

La exportación de plátanos registra un descenso continuado y el pasado mes de mayo ‘a duras penas’ llegó a las 27.435 toneladas, lo que se traduce en una caída del 29% en comparación con el mismo periodo de 2024. Además, ya está rozando cifras de 2022, tan solo un año después de la erupción. El motivo principal es la reducción de los envíos a países extranjeros –descendieron un 57,8%– y al territorio peninsular que bajaron un 28,6%. Aún así, el mercado español sigue siendo el destino favorito de los plátanos y en donde acaba el 99,2% de ellos. El resto, el 0,8%, termina en las estanterías de los mercadillos extranjeros.

El turismo 'tambalea'

Sin plátanos fuera y, además, sin turistas foráneos que no aterrizan La Palma para remontar los datos. El sector que inyecta más ingresos económicos a Canarias, el turismo, tambalea . Hasta junio de 2025, la isla recibió 127.571 extranjeros, una cifra que lejos queda de la registrada incluso antes del covid, en el primer semestre de 2019, cuando llegaron 159.194 foráneos a la ‘isla bonita’.

Algo mejor se comporta el turista nacional. En el primer semestre de este año, fueron 20.091 personas las que llegaron a La Palma, un 2,7% más que el mismo periodo el año pasado. Sin embargo, y a la par que los extranjeros, aún está por debajo de las cifras pre-pandemia cuando lo hicieron 25.221 personas.

En este sentido, destaca el informe, que en abril y coincidiendo con la Semana Santa, se registró una caída de un 31,9% al cierre del trimestre. En esas fechas, la ocupación turística de la isla apenas alcanzó el 65%, un 30% menos que en 2024. También desciende el tiempo medio en el que se hospedan en la Isla. De 7,3 días que estaban al comienzo de año, ya va por 6,4 días. Una coincidencia que viene a la par con el incremento de precio de hoteles y casas rurales en el último año.

Más población

Sin embargo, las luces empiezan a vislumbrarse en este proceso de recuperación. La isla cuenta con 1.010 habitantes más que hace un año y, según estima el informe, este año superará los 86.400 personas empadronadas. De ellos, 11.474 son extranjeros, 831 más que el año pasado.

Personas que ‘tejen’ el sector empresarial de la isla y que se refleja en el incremento de la ocupación laboral: baja el paro y logra una tasa más baja que la registrada en el mismo periodo el año pasado. El número de personas sin empleo se sitúa en 5.811 en el segundo trimestre, un descenso de 900 parados respecto a junio del año pasado. No obstante, el Valle de Aridane tiene la tasa de paro más alta de la isla, un 14,2%, incluso por encima de la media insular (12,1%).

Por sectores

El sector servicios continúa siendo el motor principal de la economía isleña y aúna 21.130 personas afiliadas a la Seguridad Social, 5,3% más que en junio de 2024. Le sigue la construcción con 2.720 personas y, tras él, el sector industrial que experimentó una contracción interanual de un 0,5%.

Cabe aquí hacer un inciso en que en la isla tiene su base la empresa líder en la fabricación de cementos y hormigón (CEISA) y cuya venta al por mayor hasta junio se situó en 13.892 toneladas, lo que se traduce en un aumento del 6,7% más en comparación con el mismo periodo de 2024. Esto puede deberse, en parte, al incremento de la actividad constructora que comienza a demandar más materia prima para las nuevas edificaciones. No solo en el resto de islas, también en La Palma. Concretamente en la zona más afectada por el volcán, es está llevando a cabo la construcción de carreteras, nuevas viviendas o infraestructuras que suplan, en parte, las que arrasó el volcán Tajogaite.

Por último, el empleo en el sector primario se ha visto arrastrado por las bajas exportaciones y registró en junio, y a escala mensual, quince afiliaciones menos.

Nuevas empresas

Unos datos que corroboran el incremento de nuevas empresas inscritas en la Seguridad Social . Barlovento, Tijarafe, Breña Baja y Puntagorda cierran el trimestre siendo los municipios que más empresas nuevas tienen. Sin embargo, no son los que mayor concentración de tejido empresarial ostenta. Los Llanos de Aridane, con 787 empresas inscritas, y Santa Cruz de La Palma, con 508, lideran el ranking en creación de nuevos comercios.

A mayor población, más empleo. A más empleo, más negocios. A más negocios, más ganancias. El Producto Interior Bruto (PIB) de los palmeros incrementa un 3,7% respecto a hace un año, según señala el informe. Un halo de luz y esperanza entre tanto negro que dejó el volcán, no solo en la geografía isleña, sino en el corazón, de todos los que habitan y hacen la ‘isla bonita’.