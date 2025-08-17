Las aseguradoras pierden fuelle y preparan nuevas subidas de primas

Los ingresos de las compañía aseguradoras cayeron un 1,5% el pasado año, según datos de la patronal del sector Unespa. La inflación está contenida en comparación con años pasados, pero al paso por el mes de julio presentaba una tasa interanual del 2,2% en las Islas. En el conjunto de España, incluso mayor, del 2,7%, lo que garantiza nuevas subidas en los precios de las primas.

El coste de los seguros acumula un incremento de casi el 32% en las Islas en los últimos cinco años, según el IPC. El periodo inflacionario que siguió a la pandemia es culpable en buena parte de ello y, además, en un doble sentido. Por un lado, las compañías tenían que ajustar las tarifas a los nuevos costes. Un golpe en el vehículo acaba en un taller donde el precio a pagar por la reparación también se ha incrementado en el último lustro.

Pero las aseguradoras se enfrentan a otro problema más como demuestra la referida caída de su volumen de negocio. Esa alza generalizada de los precios que los ciudadanos han tenido que soportar –y aún soportan pero de manera más moderada– ha llevado a muchos de ellos a tener que reestructurar sus gastos.

Más gastos

Otro ejemplo. Las alarmantes subidas del IPC (Índice de Precios de Consumo) llevaron al Banco Central Europeo (BCE) –como al resto de los principales reguladores internacionales– a elevar los tipos de interés, lo que se trasladó a, entre otros indicadores, el Euríbor. Como la mayoría de los créditos hipotecarios están referenciados a este último, la cuota mensual para pagar la casa se elevó. En algunos casos en hasta 300 euros.

¿Pudieron todas las familias asumir el golpe? No, por lo que comenzó una exploración para detectar gastos a eliminar. Los seguros no escaparon a la acción de esa tijera. Eso explica que, aunque la práctica totalidad de las primas se retocaran al alza durante 2024, la facturación cayera un 1,5%. Lo que echan de menos las aseguradoras son clientes que antes lo fueron.

Perfiles diferenciados

El reparto de los nuevos encarecimientos de los seguros no será lineal por autonomías. No porque las aseguradoras los apliquen de modo distinto en uno y otro territorio, sino por el perfil de consumo de este tipo de productos que hay en cada uno de ellos. En la conformación de este, hay marcados factores puramente culturales y de costumbre.

Volviendo al momento en que los ciudadanos tuvieron que plantearse de qué gastos prescindir para poder llegar a fin de mes, la no renovación de las primas tiene especial incidencia en aquellas regiones en las que los ingresos de los hogares son menores, y en eso tiene mucho que decir Canarias. Con la economía claramente acostada sobre el sector servicios –el turismo supone más del 35% PIB–, los salarios que se reparten en el Archipiélago son, de media, de los más bajos de todo el país. Un dato que se arrastra desde hace muchos años es que la mitad de las viviendas de las Islas no cuentan con un seguro que las proteja de eventualidades como puede ser un incendio.

El actual modelo de negocio en el ámbito inmobiliario ha corregido en parte este indicador. Los bancos no autorizan un crédito sobre un activo que no tiene garantizada una cobertura de este tipo, por lo que acceder a un préstamo hipotecario que permita adquirir una vivienda pasa necesariamente por la contratación de una póliza de seguro.

Parque joven

Además, el parque inmobiliario canario es de los más jóvenes del país, con lo que miles de casas se comercializaron bajo ese modelo de crédito bancario. El incremento poblacional llevó a construir una gran cantidad de viviendas hasta el estallido del boom inmobiliario. No quiere eso decir que la mayoría de esos activos tengan poca historia a su espalda, solo que en el resto del país tienen más. La media de edad en Canarias supera los 40 años.

Hay otros rasgos culturales muy marcados que llevan a entender por qué el incremento del precio de las primas no se padecerá de la misma manera en todo el territorio nacional. Por ejemplo, las regiones donde abundan las rentas bajas son las que menos recurren a seguros que les franquean el acceso a la sanidad privada. Canarias aparece en duodécimo lugar de las 17, con una tasa del 22,7%; la media nacional llega hasta el 25,9%. ¿Cuáles son las que se sitúan en la cúspide? Por la misma razón expuesta, Madrid (39,4%) y Cataluña (33,3%).

Sin embargo, la clasificación se invierte por completo cuando se analiza el reparto territorial de los seguros de decesos. En ese caso, Canarias es la cuarta, con pólizas que aseguran al 56,3% de sus ciudadanos. Solo la adelantan Murcia (57,7%), Andalucía (60,7%) y Extremadura (70,1%).