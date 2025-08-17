Piden incluir a los "niños robados" en la Ley de Memoria Democrática

El Colectivo Sin Identidad ha pedido la mediación de la Diputada del Común, Lola Padrón, para la inclusión de los llamados "niños robados" en la Ley de Memoria Democrática.

En concreto, solicita una modificación en la ley para reconocer los orfanatos y casas cuna como parte del patrimonio y recuerdo de las víctimas.

Lola Padrón y el secretario general de la Diputación del Común, Lázaro Brito, se reunieron recientemente con la comisión canaria del Colectivo Sin Identidad, encabezada por su presidente, Jorge Rodríguez, y con la presidenta del Observatorio para las Desapariciones Forzadas de Menores, Neus Roig.

Este colectivo, detalla la Diputación del Común en un comunicado, lleva años luchando porque se haga justicia y se repare el daño causado a las víctimas de menores sustraídos de forma forzada durante el franquismo.

En su reunión con Lola Padrón le trasladaron la hoja de ruta con la que están trabajando desde Canarias y que de prosperar sería pionera en todo el territorio nacional.

Su objetivo, una vez reconocida la Ley de 13/ 2019 del 25 de abril, sobre los menores robados en la comunidad autónoma de Canarias, es que se incluya a los niños y niñas robados en la Ley de Memoria Democrática.

Jorge Rodríguez detalla que ya han remitido un escrito al Gobierno de Canarias con un dossier y han solicitado que se reconozca a los niños robados como víctimas del franquismo y que se les otorgue el derecho a conocer "su verdadera identidad".

El colectivo prevé reunirse con todos los grupos parlamentarios para que se discuta su proposición y se dé un paso más allá, aunque aspira a que suceda lo mismo en las Cortes Generales, y recuerda que esta cuestión será también debatida en la ONU y el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas (EPU) para que controlen que se cumpla en España.

"Nuestra responsabilidad, por lo que seremos valorados, es por diseñar técnicamente un camino de soluciones, pero no podemos garantizar su realización. Hasta ahora sólo hemos sido víctimas secundarias de una culpable dejadez de ejecución", señala Jorge Rodríguez, quien además de presidir la asociación canaria es víctima directa.

Recuerda que la consejera de Presidencia del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, ha manifestado públicamente el compromiso del Gobierno de Canarias y el papel del conjunto de las administraciones en su ayuda a las víctimas.

"A día de hoy, la impunidad continúa porque estos niños y niñas que fueron robados en cárceles, hospitales, clínicas, en centros estatales o privados donde las mujeres dieron a luz, continúan desaparecidos, siguen despojados de su identidad y su estado civil, de su derecho a saber quiénes son", indica por su parte la Diputada del Común.

Mientras, la presidenta del Observatorio para las Desapariciones Forzadas de Menores, Neus Roig, incide en la necesidad de se reconozca como víctimas del franquismo que no solo a los "niños robados", sino a todas las personas que nacieron en casas cuna y que después pasaron a orfanatos y se les declararon enfermedades mentales para sacárselos de encima, que sufrieron pederastias".

Personas, en definitiva, que "han tenido la vida totalmente destrozada" y que merecen que se les reconozca como víctimas y, en algunos casos, puedan recibir algún tipo de ayuda psicológica.

El Colectivo Sin Identidad recuerda que el 30 de agosto se celebra el Día en Memoria de los Menores Robados y sus Familias, una fecha fija en el calendario regional desde 2019, cuando el Gobierno autonómico aprobó la primera normativa sobre esta materia de toda España, la Ley 13/2019, de 25 de abril.