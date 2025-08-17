Entre sabinas y volcanes: la bruja más temida y respetada de Canarias

En la soledad del Sabinar de El Hierro donde los árboles se doblan como si rezaran, los viejos del lugar aún hablan de ella. Una figura envuelta en negro, con un callado retorcido que parecía brotarle de la mano como si fuera una prolongación de las sabinas milenarias. Decían que era capaz de conversar con el mar, de pedir consejo al volcán y de conocer, con solo cerrar los ojos, lo que el cielo tramaba para la isla.

No era un personaje de cuentos de miedo. Era una mujer sabia, respetada y temida a partes iguales. Sus palabras, decían, podían sanar el cuerpo y calmar la mente. Y también advertir de tormentas, erupciones y tragedias antes de que sucedieran.

La bruja del Sabinar

El creador de contenidos y fundador del proyecto Harimaguadas, @phdc_23, recoge así su historia: “En El Hierro, la isla más occidental y más misteriosa del archipiélago, existe una leyenda que ha viajado de generación en generación. La de la bruja del Sabinar. Vivía sola cerca del Julan y afirmaba hablar con los árboles, el viento y hasta con los volcanes”.

Era allí, en encrucijadas y junto a piedras sagradas, donde recitaba sus conjuros, heredados aseguraba de los antiguos bimbaches. Palabras secretas que pronunciaba despacio, como si fueran llaves que abrían la puerta de otro mundo.

El Julan / El Hierro

Un final envuelto en viento

Algunos cuentan que un día, una tormenta tan fuerte como nunca antes se había visto descendió sobre el Sabinar. El viento la envolvió y desapareció. No quedó rastro de su cuerpo, solo su bastón, clavado en la tierra como si el bosque se lo hubiera quedado para siempre.

En El Hierro, estas historias no son simples supersticiones. Forman parte de la memoria oral, donde las brujas son algo más que villanas: son curanderas, chamanas, guardianas de un conocimiento que enlaza con los ritmos de la naturaleza.

El Hierro Sabinar / @alejandro_hg

El escenario encantado

El Sabinar de La Dehesa, con sus sabinas retorcidas por los alisios, es el lugar donde la leyenda se enraíza. Árboles de ocho metros que crecen inclinados hasta besar el suelo, testigos mudos de siglos de viento. Allí, entre ramas arqueadas y el rumor constante del aire, uno siente que la historia de la bruja todavía camina por el sendero.

No es difícil imaginarla: su silueta oscura, el callado en mano, los labios moviéndose en un idioma que ya nadie recuerda. El Sabinar sigue ahí, esperando a quien quiera escuchar.

Más allá del misterio, la historia de la bruja del Sabinar es un retrato de un tiempo en el que la isla vivía al compás de la naturaleza. En el que las mujeres que sabían curar y predecir eran respetadas, pero también observadas con recelo. Y en el que el viento, eterno protagonista de El Hierro, era tanto aliado como amenaza.

Hoy, los visitantes llegan para fotografiar las sabinas y caminar por uno de los paisajes más singulares de Canarias. Pocos saben que, entre las raíces y la tierra seca, la isla guarda la memoria de una mujer que desapareció para convertirse en leyenda.