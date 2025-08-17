En Directo
Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo. En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Julio Gutiérrez
Salen de Canarias otros cinco menores migrantes rumbo a la Península
Segunda salida de menores desde Canarias en dirección a otras comunidades autónomas españolas. Cinco jóvenes varones de Malí, país que soporta una guerra desde hace trece años, abandonaron el reconvertido acuartelamiento Canarias 50, tal y como acordaron el Ministerio de Migraciones y el Gobierno de Canarias el jueves.
Clavijo celebra la reactivación de los traslados de menores migrantes a Península aunque el ritmo no sea el "suficiente"
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha aseverado este viernes que, evidentemente, "el ritmo y las cantidades" de menores migrantes con asilo que han sido derivados a la Península no han sido las que gustaría al Gobierno autonómico, pero ha agradecido y celebrado que la "presión" de la sociedad canaria y de los medios de comunicación, tratando de visibilizar la saturación del sistema, haya reactivado los traslados del Estado este sábado.
Aumenta la llegada de afganos a Canarias por rutas migratorias
Un total de 4.224 afganos se han refugiado en España desde la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021, periodo en el que los ciudadanos de este país han enfrentado un número creciente de trabas para llegar a España, empujados a rutas cada vez más peligrosas, incluso arriesgando su vida en un cayuco hasta Canarias.
Localizan dos embarcaciones con 66 migrantes en aguas próximas a las islas de Gran Canaria y Lanzarote
Salvamento Marítimo ha localizado, durante la madrugada de este martes, dos embarcaciones con un total de 66 migrantes en aguas próximas a las islas de Gran Canaria y Lanzarote, según ha informado el ente institucional y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Alexandra Socorro
El Estado echa el freno al ritmo de traslado de menores a la Península
La directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, asegura que los desplazamientos continúan con "incertidumbre"
V. M. / P. Á. / M. C. / A. S.
Gijón acoge a los diez primeros menores migrantes trasladados desde Canarias
El Principado fue informado de la decisión, pero el Ayuntamiento, que la desconocía, denuncia la "deslealtad institucional"
Eloy Vera
La historia de César, un salvadoreño deportado por Trump que termina en Fuerteventura
César Méndez salió más tarde ese día de su casa para ir a trabajar, cuando fue a subirse al coche lo pararon, lo pusieron contra la pared y lo esposaron. Había caído en la redada antimigratoria de Trump que le condenaba a dejar Estados Unidos tras 20 años residiendo en el país.
EFE
La mayoría de los polizones del buque llegado a Lanzarote piden asilo tras pasar a disposición judicial
44 de los 49 polizones que llegaron en un remolcador procedente de Senegal al Puerto de Arrecife han pedido ser asilados
Clavijo considera que "hay cierta improvisación" en el Gobierno para el traslado de los menores migrantes asilados
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado este lunes que "hay cierta improvisación y quizás falta de concreción" por parte del Gobierno de España en cuanto al traslado de los menores migrantes no acompañados con protección internacional de asilo.
EFE
Un remolcador con 49 polizones a bordo llega a Lanzarote procedente de Senegal
La embarcación, con destino al puerto de Amberes (Bélgica), atracó en el Puerto de Los Mármoles (Arrecife) hacia las 18.00 horas
