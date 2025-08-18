La Aemet anuncia un leve descenso de las temperaturas en Canarias: la máxima será de 34 ºC

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este martes en Canarias calima en altura en remisión y temperaturas en ligero descenso, pero que podrán superar los 34 ºC en medianías de Gran Canaria y en la cuenca de Tejeda, y los 30-32 ºC en medianías orientadas al sur y oeste en el resto de las islas.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados en general, con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas.

El viento se prevé moderado del nordeste, fuerte en el interior de Lanzarote y Fuerteventura así como en zonas bajas de las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas muy fuertes, que serán probables en La Gomera.

En cuanto a las condiciones del mar, se espera viento del norte o noreste de fuerza 4 a 6, arreciando a 7 mar adentro, con fuerte marejada localmente gruesa y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Predicción por Islas

Cielos despejados, salvo en el norte y nordeste, por debajo de los600-700 metros, donde se esperan intervalos nubosos. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas, en remisión. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Es probable que se alcancen los 30-32 ºC en medianías de las vertientes sur, este y oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en litoral sureste y extremo noroeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes principalmente de madrugada y en menor medida, a partir de la tarde. En altas cumbres centrales, viento flojo con predominio del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 23 29

La Gomera

Cielos despejados, salvo en el norte, por debajo de los 600-700 metros, donde se esperan intervalos nubosos. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas, en remisión. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Es probable que se alcancen los 30-32 ºC en medianías de las vertientes sur, este y oeste. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes este y noroeste, con probables rachas muy fuertes, principalmente de madrugada y a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 21 28

Cielos despejados, salvo en el nordeste, por debajo de los 700 metros, donde se esperan intervalos nubosos. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas, en remisión. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Es probable que se alcancen los 30-32 ºC en medianías del municipio de El Paso. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes principalmente de madrugada y en menor medida, a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 21 28

Cielos despejados, con algún intervalo nuboso ocasional por debajo de los 600-700 metros. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas, en remisión. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Es probable que se alcancen los 30-32 ºC en medianías de las vertientes sur, este y oeste. Viento moderado del nordeste fuerte en el litoral sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, principalmente de madrugada y a partir de la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 24 27

Lanzarote

Cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Calima en altura, en remisión. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso aunque aún se alcanzarán los 30 ºC en el sureste. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas de interior de la mitad sur, donde no se descartan rachas muy fuertes principalmente de madrugada y durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 29

Fuerteventura

Cielos despejados, con algunos intervalos nubosos en el oeste a primeras y últimas horas. Calima en altura, en remisión. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Se alcanzarán los 30-32 ºC en zonas de interior de la mitad sur. Viento moderado del nordeste, fuerte en la vertiente sur de Jandía y en el sureste, donde no se descartan rachas muy fuertes, principalmente de madrugada y durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 28

Gran Canaria

Cielos despejados, salvo en el norte, por debajo de los 600 metros, donde se esperan intervalos nubosos con apertura de claros en horas centrales. Calima en altura afectando a medianías y zonas altas, en remisión. Temperaturas en ligero descenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Es probable que se alcancen los 34 ºC en medianías de las vertientes sudeste, sur y oeste, y en la cuenca de Tejeda. Viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de la vertiente sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, principalmente de madrugada y a partir de la tarde. En cumbres viento flojo con predominio del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 25