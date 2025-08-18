Canarias toma la delantera nacional en protección contra incendios

Mientras las comunidades peninsulares recortan y privatizan los recursos destinados a la prevención y extinción de incendios forestales, Canarias vive un momento inédito con «inversiones históricas» impulsadas, en gran medida, por los cabildos insulares. No es para menos, casi la mitad de la superficie del Archipiélago —en concreto el 45,56 % — está catalogada como Espacio Natural Protegido. El incendio de este patrimonio medioambiental único en Europa supone un riesgo para la seguridad de la población rural, su medio de vida y la biodiversidad de Canarias. «Jugar con fuego» y delegar esta labor a empresas externas o reducir la inversión resulta impensable en un territorio que, por su propia condición fragmentada, está obligado a mantener dispositivos de prevención y extinción específicos para cada isla.

Los medios y recursos con los que contarán las Islas para afrontar los posibles incendios que se originen durante los próximos meses ascienden a unos 2.000 efectivos, 200 vehículos y 19 medios aéreos aportados por el Gobierno de Canarias, cabildos insulares, ayuntamientos y el Estado. El Gobierno de Canarias destina un total de 9,5 millones de euros y , por cabildos, Tenerife y Gran Canaria son las islas que más invierten tanto por su condición capitalina como por su mayor superficie en riesgo de incendiarse.

En el caso de Gran Canaria, su Cabildo anunció para la campaña de verano que destinará más de cuatro millones anuales adicionales a la protección de las llamas, que actualmente es de seis millones de euros. Los grandes incendios forestales se han convertido en algo habitual. En los últimos 20 años, se han producido nueve grandes incendios forestales que han afectado de manera grave a la Isla, con las consecuencias para los bienes, la economía y la sociedad que ello supone. En total 32.000 hectáreas se han visto calcinadas.

En el caso de Tenerife, su cabildo reforzó este verano los medios humanos y materiales del Centro de Coordinación del Operativo Insular (Cecopin) con el objetivo de mejorar la vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales, así como la capacidad de respuesta ante emergencias. La inversión aprobada asciende a 762.000 euros, que se suma a los recursos gestionados por la empresa pública Gesplan. Con esta partida se amplió el personal en turnos continuos y se instalaron torres de vigilancia estratégicas con vehículos de emergencia para intervenir de manera inmediata. Este despliegue se sumó a la incorporación de equipos especializados en labores selvícolas, formados por jefes de grupo y especialistas en el manejo de motosierras y motodesbrozadoras, quienes trabajan durante cuatro meses al año en la reducción de material combustible en las zonas forestales. Junto a estos refuerzos operativos, el Cabildo implementó mejoras tecnológicas para optimizar la gestión de emergencias.

Incendio en la Corona Forestal

Cabe recordar que hace apenas dos años del incendio forestal más devastador de los últimos 40 años en Tenerife. El siniestro afectó a un total de 14.624 hectáreas y se convirtió en el incendio más extenso registrado en España ese 2023. La isla también protagonizó el último incendio que se ha dado en el Archipiélago, pues volvió a arder hace tan solo unas semanas —el 28 de julio— en los municipios de El Tanque y Santiago del Teide. Sin embargo, el fuego fue controlado tras quemar unas 81 hectáreas por un despliegue en el que intervinieron nueve medios aéreos y unas 80 personas del operativo de extinción. Afectó, sobretodo, a matorral y retama.

El resto de islas tampoco se quedan atrás en materia de prevención. El Cabildo de La Gomera presentó en el mes de junio la nueva campaña contra las llamas. Se trata de un operativo reforzado, que cuenta con más de 200 efectivos y una inversión que supera los 2,5 millones de euros. El dispositivo —que estará vigente durante estos meses críticos por altas temperaturas, hasta el 31 de octubre—, integra personal del Cabildo, Parque Nacional de Garajonay, el Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales del Gobierno de Canarias y colectivos de voluntarios. Además está respaldado por 20 vehículos contraincendios y dos medios aéreos con base en la Isla.

Por su parte, el Cabildo de La Palma supera también sus presupuestos previos y este verano activó el operativo más completo hasta la fecha. Entre las principales mejoras de 2025 se encuentra la duplicación de brigadas de refuerzo, la mejora de la vigilancia nocturna y la modernización del parque móvil. Se incorporan nuevas autobombas pesadas y ligeras, nodrizas, unidades disuasorias, drones multiespectrales y sensores térmicos. Además, se activa una nueva unidad táctica de planificación y se implementa por primera vez el nuevo marco normativo autonómico adaptado al cambio climático y la interfaz urbano-forestal.