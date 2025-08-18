DIRECTO | Migración en Canarias: noticias y última hora de hoy

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha aseverado este viernes que, evidentemente, "el ritmo y las cantidades" de menores migrantes con asilo que han sido derivados a la Península no han sido las que gustaría al Gobierno autonómico, pero ha agradecido y celebrado que la "presión" de la sociedad canaria y de los medios de comunicación, tratando de visibilizar la saturación del sistema, haya reactivado los traslados del Estado este sábado.

