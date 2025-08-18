En Directo

DIRECTO | Sánchez y Clavijo se citan en Lanzarote este lunes: claves de la reunión

El encuentro entre ambos mandatarios se celebra en la tarde de hoy en el Cabildo de Lanzarote y estará presente el ministro Ángel Víctor Torres para abordar el traslado de menores migrantes, la financiación autonómica y la agenda canaria

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (i), se reúnen para abordar la crisis migratoria del archipiélago, en la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Santa Cruz de la P

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (i), se reúnen para abordar la crisis migratoria del archipiélago, en la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Santa Cruz de la P

Andrea Saavedra

Lanzarote

Pedro Sánchez y Fernando Clavijo se reunirán el lunes en Lanzarote, en un encuentro clave para calibrar el futuro de las relaciones entre Canarias y el Estado. La cita se celebrará a las 16:30 horas en la sede del Cabildo lanzaroteño y servirá para medir si el Gobierno central está dispuesto a cumplir con los compromisos pendientes con las Islas o si, por el contrario, las tensiones acumuladas seguirán aumentando.

Clavijo acude con una agenda precisa y con exigencias concretas. En primer lugar, exige que el Estado active de forma inmediata –como prometió la ministra Sira Rego– el dispositivo para el traslado de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas. Y no solo eso: también reclamará que se cumpla el compromiso de reubicar al millar de niños y niñas que han solicitado asilo y permanecen en las Islas.

